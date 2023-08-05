https://ria.ru/20230805/miting-1888405882.html

Израильтяне вновь вышли на антиправительственный митинг

Израильтяне вновь вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 05.08.2023

Израильтяне вновь вышли на антиправительственный митинг

В Израиле продолжаются общенациональные протесты в ответ на одностороннее продвижение правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T23:17

2023-08-05T23:17

2023-08-05T23:17

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты в ответ на одностороннее продвижение правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 31-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. Скоординированная с полицией массовая акция состоялась, несмотря на произошедшее несколько часов назад нападение со стрельбой в центре Тель-Авива, в результате которого погиб израильский полицейский. По оценке 12-го канала израильского телевидения, на улице Каплан в центре Тель-Авива в эту субботу собралось чуть более 100 тысяч человек. Это почти в два раза меньше, чем в предыдущую субботу. Организаторы протестных акций заявили, что митинги проходили в 150 локациях по всему Израилю. Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурила полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами, а организаторы протестных акций обвиняли Нетаньяху в намеренной кампании по вызову кризиса в стране и подрыву верховенства права в Израиле. Они также пообещали продолжать борьбу за демократию, которая, по их мнению, под угрозой из-за проводимой реформы судебной системы. "31-я неделя самого решительного, масштабного и справедливого протеста в истории страны. Через неделю после фальшивой и разрушительной кампании подстрекательства против системы правосудия, проводимой Нетаньяху... Мы более, чем когда-либо, полны решимости остановить это безумие и спасти страну", - заявили организаторы протестов. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, признанные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, радикальные или коррупционные решения. Парламент Израиля (кнессет) 30 июля ушел на каникулы перед осенней сессией, которая начнется в октябре, а в сентябре Верховный суд будет рассматривать петиции, поданные против принятого закона.

https://ria.ru/20230804/izrail-1888092484.html

https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html

https://ria.ru/20230723/izrail-1885756990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле