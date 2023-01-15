Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 15.01.2023 - РИА Новости
Архив за 15.01.2023

ОдессаВ Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта
15 января 2023, 23:54
В миреЖКХОдессаУкраинаКиев
Министерство иностранных дел НидерландовГлава МИД Нидерландов заявил, что Киеву нужно больше оружия
15 января 2023, 23:49
В миреДмитрий КулебаСергей ЛавровУкраинаНидерландыРоссияНАТО
Режиссер Андрей КончаловскийКончаловский прокомментировал санкции Зеленского
15 января 2023, 23:37
КультураАндрей КончаловскийВладимир ЗеленскийЕгор Бероев УкраинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифингаЗахарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
15 января 2023, 23:19
Ангелина ВовкМария ЗахароваУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВ мире
Вид на город АнкараТурция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам
15 января 2023, 23:13
ТуризмВ миреТурцияРоссияИракНовости - Туризм
Украинский военный возле СоледараВ украинских войсках признали, что оставили Соледар
15 января 2023, 22:51
В миреВладимир ЗеленскийСоледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСпециальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаВладимир Путин
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюгановЗюганов: Россия должна активнее использовать народную дипломатию
15 января 2023, 22:50
Геннадий ЗюгановРоссияСШАБелград (город)КПРФГосударственный департамент США
Президент Хорватии Зоран МилановичПрезидент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
15 января 2023, 22:37
В миреЗоран МилановичРоссияХорватияУкраина
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской областиМинск рассказал о внедрении новых аспектов в подготовку войск
15 января 2023, 22:36
МинскРоссияБелоруссия
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС РоссииПодразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения
15 января 2023, 22:32
БезопасностьБелоруссияРоссияВоздушно-космические силы России
Полиция на акции протеста около деревни Лютцерат в ГерманииВ немецком Лютцерате более 70 правоохранителей получили травмы
15 января 2023, 22:15
В миреГрета ТунбергАхенСеверный Рейн-ВестфалияДюссельдорфRWE
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий МезенцевМезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии
15 января 2023, 22:14
В миреРоссияБелоруссияДмитрий МезенцевСоюзное государствоСоюзное государство
Флаги России и БелоруссииВ Минске анонсировали создание налогового органа Белоруссии и России
15 января 2023, 22:10
ЭкономикаБелоруссияРоссияМинскПарламентское Собрание Союза Беларуси и России
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада
15 января 2023, 21:53
В миреЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаНАТОЛеонид Слуцкий (политик)
Киев во время отключения электричестваНа Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии
15 января 2023, 21:52
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияКиевДТЭКУкрэнергоВладимир Путин
Музыкант и композитор Юрий ЛозаЛоза отреагировал на введенные против него санкции Зеленского
15 января 2023, 21:39
ШоубизЮрий ЛозаВладимир ЗеленскийЕгор Бероев УкраинаЧилиИндонезияСовет национальной безопасности и обороны Украины
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперацииСпецоперация, 15 января: Россия подтвердила удары по военным объектам Киева
15 января 2023, 21:31
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАндрей КончаловскийРоссияУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганШвеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган
15 января 2023, 21:26
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганИбрагим КалынШвецияТурцияФинляндияНАТО
Флаги России и БелоруссииМинск намерен договориться с Москвой о рефинансировании долга
15 января 2023, 21:17
ЭкономикаМинскМоскваРоссияЦены на нефтьПарламентское Собрание Союза Беларуси и России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна МоскальковаСК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных
15 января 2023, 21:13
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Татьяна МоскальковаАлександр БастрыкинРоссия
