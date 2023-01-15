https://ria.ru/20230115/dolg-1845053460.html

Минск намерен договориться с Москвой о рефинансировании долга

Минск намерен договориться с Москвой о рефинансировании долга - РИА Новости, 15.01.2023

Минск намерен договориться с Москвой о рефинансировании долга

Официальный Минск хочет договориться с Россией о рефинансировании своего внешнего госдолга, поскольку выйти на западный рынок заимствований из-за санкций не... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T21:17

2023-01-15T21:17

2023-01-15T22:11

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Официальный Минск хочет договориться с Россией о рефинансировании своего внешнего госдолга, поскольку выйти на западный рынок заимствований из-за санкций не получится, предварительные договоренности на уровне глав государств есть, предстоит их формализовать, сообщил глава белорусского минфина Юрий Селиверстов."Момент, с которым надо определяться (в переговорах с РФ – ред.) в начале-конце года, - это рефинансирование наших долгов, взаимоотношения с нашими долговыми партнерами. Традиционно у нас более 70% - это коллеги из РФ. Поэтому необходимо с ними обсуждать, как мы будем двигаться дальше, потому что понятно, что из-за санкционных вещей выйти на европейский рынок и осуществлять заимствования там у нас не получится", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.Он подчеркнул, что невозможность выхода в этом году на западный рынок заимствований не особо пугает Минск. "Нас это не сильно по большому счету и пугает, потому что мы все время это делали на российском рынке. Но договориться, как мы это будем делать с коллегами из России, как раз сейчас и нужно. Общие наработки уже есть… сейчас предстоит техническая работа – оформить договоренности, которые наши президенты уже обсудили и приняли решения", - сказал Селиверстов.Селиверстов подчеркнул, что с российской стороной обсуждается вопрос именно рефинансирования долга, а не новых кредитов как таковых."У нас есть обязательства погашения долгов перед ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития), есть межгоскредиты, которые мы брали у России при разных обстоятельствах, есть решение, что мы можем занимать для бюджета (средства – ред.) на российской фондовой бирже взамен европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Решения прорабатываются: речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были. Не 100%, но в какой-то части (планируется рефинансировать – ред.), чтобы нам было легче погашать (долги – ред.) и обслуживать (их)", - продолжил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, минск, москва, россия, цены на нефть