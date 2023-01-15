https://ria.ru/20230115/sotrudnichestvo-1845061894.html

Мезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии

Мезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 15.01.2023

Мезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии

Сотрудничество в сфере обороны и космоса является одним из ключевых направлений взаимодействия Белоруссии и России, заявил государственный секретарь Союзного... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T22:14

2023-01-15T22:14

2023-01-15T23:17

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дмитрий мезенцев

союзное государство

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Сотрудничество в сфере обороны и космоса является одним из ключевых направлений взаимодействия Белоруссии и России, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Президенты ставят задачу обеспечения импортозамещения, чтобы мы формировали единый фундамент технологической независимости. Шаг к шагу удается все более и более. Мы видим по-прежнему пять крупных схем взаимодействия. Мы любим говорить о космосе: огромная отдача для реальной экономики, для народного хозяйства, для аграриев, для обороны в том числе", - сказал Мезенцев в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. В этой связи он отметил, что "новый космический аппарат, над созданием которого уже работают стороны, будет обеспечивать уникальные характеристики дистанционного зондирования Земли". "По-особому видим задачи для обеспечения безопасности Союзного государства. Не случайно из четырех программ, которые будут реализовываться с этого года, три посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке в усовершенствовании инфраструктуры совместной группировки Союзного государства", - сказал госсекретарь. "Если говорить о социальных компонентах, то это, конечно же, здравоохранение. Мы допускаем, что через 2-3 года реальная терапевтическая вакцина против туберкулеза будет представлена медицинско-профессиональной общественности. Также исследования по так называемому трансдермальному методу доставки медицинских препаратов и лекарств. Это - то новое, что сегодня востребовано медициной для здоровья, по сути дела, миллионов людей", - сказал Мезенцев. Он также обратил внимание на взаимодействие двух стран в сфере автомобилестроения.

https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html

https://ria.ru/20230115/sputnik-1845047204.html

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в мире, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, союзное государство