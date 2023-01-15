https://ria.ru/20230115/sotrudnichestvo-1845061894.html
Мезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии
Мезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 15.01.2023
Мезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии
Сотрудничество в сфере обороны и космоса является одним из ключевых направлений взаимодействия Белоруссии и России, заявил государственный секретарь Союзного... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T22:14
2023-01-15T22:14
2023-01-15T23:17
в мире
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Сотрудничество в сфере обороны и космоса является одним из ключевых направлений взаимодействия Белоруссии и России, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Президенты ставят задачу обеспечения импортозамещения, чтобы мы формировали единый фундамент технологической независимости. Шаг к шагу удается все более и более. Мы видим по-прежнему пять крупных схем взаимодействия. Мы любим говорить о космосе: огромная отдача для реальной экономики, для народного хозяйства, для аграриев, для обороны в том числе", - сказал Мезенцев в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. В этой связи он отметил, что "новый космический аппарат, над созданием которого уже работают стороны, будет обеспечивать уникальные характеристики дистанционного зондирования Земли". "По-особому видим задачи для обеспечения безопасности Союзного государства. Не случайно из четырех программ, которые будут реализовываться с этого года, три посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке в усовершенствовании инфраструктуры совместной группировки Союзного государства", - сказал госсекретарь. "Если говорить о социальных компонентах, то это, конечно же, здравоохранение. Мы допускаем, что через 2-3 года реальная терапевтическая вакцина против туберкулеза будет представлена медицинско-профессиональной общественности. Также исследования по так называемому трансдермальному методу доставки медицинских препаратов и лекарств. Это - то новое, что сегодня востребовано медициной для здоровья, по сути дела, миллионов людей", - сказал Мезенцев. Он также обратил внимание на взаимодействие двух стран в сфере автомобилестроения.
https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html
https://ria.ru/20230115/sputnik-1845047204.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_1ebe60950fcfea8c7643a4c07eb9f670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, союзное государство
В мире, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
22:14 15.01.2023 (обновлено: 23:17 15.01.2023)
Мезенцев назвал ключевые сферы сотрудничества России и Белоруссии
Мезенцев назвал оборону и космос ключевыми сферами сотрудничества России и Белоруссии
МИНСК, 15 янв – РИА Новости.
Сотрудничество в сфере обороны и космоса является одним из ключевых направлений взаимодействия Белоруссии и России, заявил
государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Президенты ставят задачу обеспечения импортозамещения, чтобы мы формировали единый фундамент технологической независимости. Шаг к шагу удается все более и более. Мы видим по-прежнему пять крупных схем взаимодействия. Мы любим говорить о космосе: огромная отдача для реальной экономики, для народного хозяйства, для аграриев, для обороны в том числе", - сказал Мезенцев в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
В этой связи он отметил, что "новый космический аппарат, над созданием которого уже работают стороны, будет обеспечивать уникальные характеристики дистанционного зондирования Земли".
"По-особому видим задачи для обеспечения безопасности Союзного государства. Не случайно из четырех программ, которые будут реализовываться с этого года, три посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке в усовершенствовании инфраструктуры совместной группировки Союзного государства", - сказал госсекретарь.
"Если говорить о социальных компонентах, то это, конечно же, здравоохранение. Мы допускаем, что через 2-3 года реальная терапевтическая вакцина против туберкулеза будет представлена медицинско-профессиональной общественности. Также исследования по так называемому трансдермальному методу доставки медицинских препаратов и лекарств. Это - то новое, что сегодня востребовано медициной для здоровья, по сути дела, миллионов людей", - сказал Мезенцев. Он также обратил внимание на взаимодействие двух стран в сфере автомобилестроения.