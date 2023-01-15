https://ria.ru/20230115/sanktsii-1845062715.html
Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского - РИА Новости, 16.01.2023
Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
Происходящее на Украине вызывает сожаление, заявил режиссер Андрей Кончаловский в беседе с РИА Новости, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-15T23:37
2023-01-15T23:37
2023-01-16T00:20
культура
андрей кончаловский
владимир зеленский
егор бероев
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Происходящее на Украине вызывает сожаление, заявил режиссер Андрей Кончаловский в беседе с РИА Новости, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским санкции."У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться", — сказал Кончаловский.Тем не менее режиссер выразил уверенность, что народам "суждено быть вместе", а "прозрение неизбежно".Накануне президент Украины ввел в действие решение СНБО о рестрикциях против 198 деятелей. Среди них также — Егор Бероев, продюсер Яна Рудковская, военный журналист Семен Пегов и певец Юрий Лоза.
https://ria.ru/20230115/sanktsii-1845055195.html
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андрей кончаловский, владимир зеленский, егор бероев , украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Культура, Андрей Кончаловский, Владимир Зеленский, Егор Бероев , Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
23:37 15.01.2023 (обновлено: 00:20 16.01.2023)
Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
Режиссер Кончаловский рассказал, что с состраданием наблюдает за происходящим на Украине