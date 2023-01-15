https://ria.ru/20230115/sanktsii-1845062715.html

Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского

Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского - РИА Новости, 16.01.2023

Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского

Происходящее на Украине вызывает сожаление, заявил режиссер Андрей Кончаловский в беседе с РИА Новости, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-15T23:37

2023-01-15T23:37

2023-01-16T00:20

культура

андрей кончаловский

владимир зеленский

егор бероев

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Происходящее на Украине вызывает сожаление, заявил режиссер Андрей Кончаловский в беседе с РИА Новости, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским санкции."У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться", — сказал Кончаловский.Тем не менее режиссер выразил уверенность, что народам "суждено быть вместе", а "прозрение неизбежно".Накануне президент Украины ввел в действие решение СНБО о рестрикциях против 198 деятелей. Среди них также — Егор Бероев, продюсер Яна Рудковская, военный журналист Семен Пегов и певец Юрий Лоза.

https://ria.ru/20230115/sanktsii-1845055195.html

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андрей кончаловский, владимир зеленский, егор бероев , украина, совет национальной безопасности и обороны украины