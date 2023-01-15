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Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения - РИА Новости, 15.01.2023
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Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения
Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения - РИА Новости, 15.01.2023
Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения
Минобороны Белоруссии сообщило, что для участия в совместном летно-тактическом учении авиации Белоруссии и РФ на аэродромы республики продолжают прибывать... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T22:32
2023-01-15T22:32
безопасность
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что для участия в совместном летно-тактическом учении авиации Белоруссии и РФ на аэродромы республики продолжают прибывать подразделения ВКС России. "Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале в воскресенье. Ранее пресс-служба белорусского минобороны заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Тогда же в оборонном ведомстве уже сообщали, что в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа ВКС Вооруженных сил РФ.
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безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России
22:32 15.01.2023
 
Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения

Минобороны Белоруссии: подразделения ВКС России прибыли в республику на совместные учения

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что для участия в совместном летно-тактическом учении авиации Белоруссии и РФ на аэродромы республики продолжают прибывать подразделения ВКС России.
"Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале в воскресенье.
Ранее пресс-служба белорусского минобороны заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Тогда же в оборонном ведомстве уже сообщали, что в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа ВКС Вооруженных сил РФ.
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района Военная безопасность и оборона государства - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 19:57
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны
 
БезопасностьБелоруссияРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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