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Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения
Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения - РИА Новости, 15.01.2023
Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения
Минобороны Белоруссии сообщило, что для участия в совместном летно-тактическом учении авиации Белоруссии и РФ на аэродромы республики продолжают прибывать... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T22:32
2023-01-15T22:32
2023-01-15T22:32
безопасность
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что для участия в совместном летно-тактическом учении авиации Белоруссии и РФ на аэродромы республики продолжают прибывать подразделения ВКС России. "Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале в воскресенье. Ранее пресс-служба белорусского минобороны заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Тогда же в оборонном ведомстве уже сообщали, что в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа ВКС Вооруженных сил РФ.
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безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России
Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на совместные учения
Минобороны Белоруссии: подразделения ВКС России прибыли в республику на совместные учения