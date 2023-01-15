https://ria.ru/20230115/odessa-1845063013.html
В Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта
В Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта - РИА Новости, 15.01.2023
В Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта
В понедельник в Одессе на маршрут выйдет лишь треть электротранспорта, сообщили в городском совете. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T23:54
2023-01-15T23:54
2023-01-15T23:54
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В понедельник в Одессе на маршрут выйдет лишь треть электротранспорта, сообщили в городском совете. Ранее в одесском горсовете сообщили о приостановке работы городского электротранспорта из-за новых лимитов на потребление электроэнергии. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, ЖКХ, Одесса, Украина, Киев
В Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта
Горсовет Одессы: в понедельник на маршруты выйдет лишь треть электротранспорта