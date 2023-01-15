https://ria.ru/20230115/odessa-1845063013.html

В Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта

В Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта - РИА Новости, 15.01.2023

В Одессе в понедельник будет работать лишь треть электротранспорта

В понедельник в Одессе на маршрут выйдет лишь треть электротранспорта, сообщили в городском совете. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T23:54

2023-01-15T23:54

2023-01-15T23:54

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В понедельник в Одессе на маршрут выйдет лишь треть электротранспорта, сообщили в городском совете. Ранее в одесском горсовете сообщили о приостановке работы городского электротранспорта из-за новых лимитов на потребление электроэнергии. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва.

https://ria.ru/20230115/defitsit-1845056086.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, одесса, украина, киев