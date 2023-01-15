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СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных - РИА Новости, 15.01.2023
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СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных
СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных - РИА Новости, 15.01.2023
СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных
Следователи проверят информацию, переданную омбудсмену Татьяне Москальковой родственниками попавших в плен военных, на видеозаписях неизвестные угрожают... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:13
2023-01-15T21:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
татьяна москалькова
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи проверят информацию, переданную омбудсмену Татьяне Москальковой родственниками попавших в плен военных, на видеозаписях неизвестные угрожают убийством, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Ранее омбудсмен рассказала, что получила кадры от родственников попавших в плен российских военнослужащих, где запечатлены издевательства над последними. По ее словам, по данному факту она готовила обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина."При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), татьяна москалькова, александр бастрыкин, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Татьяна Москалькова, Александр Бастрыкин, Россия
21:13 15.01.2023 (обновлено: 21:27 15.01.2023)
 
СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных

СК проверит переданные Москальковой видеозаписи с пытками пленных российских военных

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи проверят информацию, переданную омбудсмену Татьяне Москальковой родственниками попавших в плен военных, на видеозаписях неизвестные угрожают убийством, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее омбудсмен рассказала, что получила кадры от родственников попавших в плен российских военнослужащих, где запечатлены издевательства над последними. По ее словам, по данному факту она готовила обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
"При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Ополченец из ДНР о пытках в украинском плену - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 04:05Специальная военная операция на Украине
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Татьяна МоскальковаАлександр БастрыкинРоссия
 
 
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