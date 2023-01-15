https://ria.ru/20230115/plennye-1845053129.html

СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных

СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных - РИА Новости, 15.01.2023

СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных

Следователи проверят информацию, переданную омбудсмену Татьяне Москальковой родственниками попавших в плен военных, на видеозаписях неизвестные угрожают... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T21:13

2023-01-15T21:13

2023-01-15T21:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

татьяна москалькова

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи проверят информацию, переданную омбудсмену Татьяне Москальковой родственниками попавших в плен военных, на видеозаписях неизвестные угрожают убийством, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Ранее омбудсмен рассказала, что получила кадры от родственников попавших в плен российских военнослужащих, где запечатлены издевательства над последними. По ее словам, по данному факту она готовила обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина."При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

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2023

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), татьяна москалькова, александр бастрыкин, россия