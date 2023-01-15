https://ria.ru/20230115/soledar-1845060139.html

В украинских войсках признали, что оставили Соледар

В украинских войсках признали, что оставили Соледар - РИА Новости, 16.01.2023

В украинских войсках признали, что оставили Соледар

В украинских войсках признали, что оставили Соледар в Донецкой Народной Республике, пишет интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-15T22:51

2023-01-15T22:51

2023-01-16T00:05

в мире

владимир зеленский

соледар

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

артемовск

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В украинских войсках признали, что оставили Соледар в Донецкой Народной Республике, пишет интернет-издание "Страна.ua". "Командир с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ", — говорится в публикации.Украинский военный констатировал, что теперь фронт находится за пределами Соледара. При этом Владимир Зеленский продолжает отрицать сообщения о переходе города под контроль российской армии, говоря, чтобы бои якобы все еще продолжаются.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Ранее в воскресенье президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html

https://ria.ru/20230114/soledar-1844898000.html

соледар

россия

донецкая народная республика

артемовск

украина

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