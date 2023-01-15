https://ria.ru/20230115/zakharova-1845062044.html

Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки

Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки - РИА Новости, 15.01.2023

Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки

Помимо телеведущей Ангелины Вовк, Владимир Зеленский может ввести санкции и против персонажей телепередачи "Спокойной ночи, малыши", написала в Telegram-канале... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T23:19

2023-01-15T23:19

2023-01-15T23:19

ангелина вовк

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Помимо телеведущей Ангелины Вовк, Владимир Зеленский может ввести санкции и против персонажей телепередачи "Спокойной ночи, малыши", написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные Украиной санкции против российских деятелей культуры."Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк "угрожает национальной безопасности Украины", то ее два подельника и подавно должны быть запрещены", — пошутила она.Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 человек. Среди лиц, попавших под ограничительные мерв, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "Спас" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.

https://ria.ru/20230115/zelenskiy-1845046523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

ангелина вовк, мария захарова, украина, россия, владимир зеленский, в мире