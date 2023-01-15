https://ria.ru/20230115/milanovich-1845059055.html
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине - РИА Новости, 15.01.2023
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
США и НАТО воюют с Россией руками украинцев, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его цитирует местная газета Istra24. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T22:37
2023-01-15T22:37
2023-01-15T23:39
в мире
зоран миланович
россия
хорватия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789299736_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_a7411273bc7a4f2d66cd561d34b2e266.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США и НАТО воюют с Россией руками украинцев, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его цитирует местная газета Istra24."Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы."План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — заключил он.Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".
https://ria.ru/20230115/stoltenberg-1845042669.html
https://ria.ru/20230115/ssha-1845035690.html
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
россия
хорватия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789299736_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_33e23b2d5d9f167a9a7e258315e2ffa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зоран миланович, россия, хорватия, украина
В мире, Зоран Миланович, Россия, Хорватия, Украина
22:37 15.01.2023 (обновлено: 23:39 15.01.2023)
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
Президент Хорватии Миланович заявил, что США и НАТО ведут войну против России на Украине