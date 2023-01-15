https://ria.ru/20230115/milanovich-1845059055.html

Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине

Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине - РИА Новости, 15.01.2023

Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине

США и НАТО воюют с Россией руками украинцев, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его цитирует местная газета Istra24. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T22:37

2023-01-15T22:37

2023-01-15T23:39

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зоран миланович

россия

хорватия

украина

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США и НАТО воюют с Россией руками украинцев, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его цитирует местная газета Istra24."Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы."План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — заключил он.Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".

https://ria.ru/20230115/stoltenberg-1845042669.html

https://ria.ru/20230115/ssha-1845035690.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, зоран миланович, россия, хорватия, украина