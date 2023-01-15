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Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине - РИА Новости, 15.01.2023
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Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине - РИА Новости, 15.01.2023
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
США и НАТО воюют с Россией руками украинцев, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его цитирует местная газета Istra24. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T22:37
2023-01-15T23:39
в мире
зоран миланович
россия
хорватия
украина
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США и НАТО воюют с Россией руками украинцев, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его цитирует местная газета Istra24."Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы."План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — заключил он.Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".
https://ria.ru/20230115/stoltenberg-1845042669.html
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в мире, зоран миланович, россия, хорватия, украина
В мире, Зоран Миланович, Россия, Хорватия, Украина
22:37 15.01.2023 (обновлено: 23:39 15.01.2023)
 
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине

Президент Хорватии Миланович заявил, что США и НАТО ведут войну против России на Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США и НАТО воюют с Россией руками украинцев, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его цитирует местная газета Istra24.
"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 19:44
Столтенберг заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией
Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы.
"План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — заключил он.
Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 18:57Специальная военная операция на Украине
В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".
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В миреЗоран МилановичРоссияХорватияУкраина
 
 
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