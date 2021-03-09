Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 09.03.2021 - РИА Новости
Архив за 09.03.2021

Украинские военнослужащие в Луганской областиВ Киеве доработали план урегулирования конфликта в Донбассе
9 марта 2021, 23:59
134850
Еще
В миреУкраинаООНМинскВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаАндрей Ермак
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс – АвангардКвартальнов: хоккеисты "Торпедо" заставляли ошибаться игроков "Ак Барса"
9 марта 2021, 23:55
68
Еще
ХоккейДмитрий КвартальновКХЛ 2025-2026Ак БарсТрактор
Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Уругвая по футболу Эдинсон КаваниОтец Кавани подтвердил желание нападающего перейти в "Боку Хуниорс"
9 марта 2021, 23:41
148
Еще
ФутболЭдинсон КаваниБока ХуниорсМанчестер Юнайтед
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской областиСША подтвердили свое намерение противостоять "Северному потоку — 2"
9 марта 2021, 23:40
15428
Еще
В миреСШАЭнтони БлинкенНед ПрайсСеверный поток — 2
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в МинскеВ Белоруссии обнаружили тайники с большим количеством оружия и взрывчатки
9 марта 2021, 23:30
21460
Еще
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
Юха МетсолаЛямся: "СЮ" удалось "выжить" в матче с "Трактором" благодаря Метсоле
9 марта 2021, 23:26
113
Еще
ХоккейЮха МетсолаКХЛ 2025-2026Салават ЮлаевТракторТоми Лямся
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в ГаагеПостпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
9 марта 2021, 23:22
61586
Еще
В миреБерлин (город)МоскваАлексей Навальный*Александр ШульгинРоссияГоспитализация Алексея Навального
Европейский Суд по Правам Человека в СтрасбургеЖурналист подал жалобу в ЕСПЧ после конфликта на выборах в Петербурге
9 марта 2021, 23:14
2683
Еще
ПроисшествияСанкт-ПетербургДмитрий Песков
Алексей НавальныйПостпред при ОЗХО заявил о сокрытии от России данных по Навальному
9 марта 2021, 23:10
123589
Еще
В миреБерлин (город)МоскваШвецияАлексей Навальный*Александр ШульгинГоспитализация Алексея Навального
Марина Карлова Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу о его убийстве
9 марта 2021, 23:08
13294
Еще
В миреКалининградАнкараАндрей КарловУбийство российского посла в Анкаре
Хоккей. КХЛ. Матч Спартак - ЦСКАГудачек считает ЦСКА главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина
9 марта 2021, 23:00
100
Еще
ХоккейЮлиус ГудачекКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ЦСКА
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в МинскеКГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях новых протестов
9 марта 2021, 22:53
66992
Еще
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
Хоккей. КХЛ. Матч Спартак - ЦСКАКапитан ЦСКА: счет 4-0 не отражает накала борьбы в серии со "Спартаком"
9 марта 2021, 22:52
96
Еще
ХоккейСергей АндроновКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ЦСКА
Олег Знарок и Игорь Никитин (слева)Знарок: закончу тренировать и напишу мемуары
9 марта 2021, 22:47
230
Еще
ХоккейОлег Знарок
Артист Мин ЮнгиФото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
9 марта 2021, 22:47
4036
Еще
КультураОстанкинская башняНовости культурыBTS
Игорь Никитин (слева) и Олег Знарок Знарок: поздравил Никитина с победой в серии
9 марта 2021, 22:46
103
Еще
КХЛ 2025-2026ХоккейОлег ЗнарокИгорь НикитинХК Спартак (Москва)ЦСКА
Игровой момент матча Ювентус - ПортуМатч Лиги чемпионов "Ювентус" — "Порту": прямая видеотрансляция
9 марта 2021, 22:45
744
Еще
ФутболЛига чемпионов 2025-2026ЮвентусПорту
Пресс-секретарь Белого дома Джен ПсакиПсаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена
9 марта 2021, 22:42
32434
Еще
В миреДжо БайденДженнифер Псаки
Хоккей. КХЛ. Матч Спартак - ЦСКАНикитин: серия со "Спартаком" многому научила хоккеистов ЦСКА
9 марта 2021, 22:40
91
Еще
ХоккейКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ЦСКА
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник VВ Зимбабве одобрили вакцину "Спутник V" для экстренного применения
9 марта 2021, 22:37
904
Еще
TwitterИндияЗимбабвеКитайАлександр ГинцбургВакцина "Спутник V"
