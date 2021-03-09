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В Киеве доработали план урегулирования конфликта в Донбассе
В Киеве доработали план урегулирования конфликта в Донбассе
Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-09T23:59
2021-03-10T01:08
андрей ермак
донецкая народная республика
владимир зеленский
минск
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год"."Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска" (минских соглашений), соответствует нормам международного права ...", - цитирует Ермака агентство "Укринформ".По утверждению украинского чиновника, речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией. Он выразил надежду, что план станет "предметом мощного обсуждения через неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате". С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Реи предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.В феврале 2015-го были подписаны Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210309/donbass-1600530089.html
https://ria.ru/20210309/nastuplenie-1600523318.html
донецкая народная республика
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андрей ермак, донецкая народная республика, владимир зеленский, минск, оон, украина, в мире

В Киеве доработали план урегулирования конфликта в Донбассе

23:59 09.03.2021 (обновлено: 01:08 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие в Луганской области
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".
"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска" (минских соглашений), соответствует нормам международного права ...", - цитирует Ермака агентство "Укринформ".
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
По утверждению украинского чиновника, речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией. Он выразил надежду, что план станет "предметом мощного обсуждения через неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате".
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Реи предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
В феврале 2015-го были подписаны Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
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Андрей ЕрмакДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскООНУкраинаВ мире
 
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