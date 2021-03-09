https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600536544.html

США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР

США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР

США ввели санкции против двух иранцев из Корпуса стражей исламской революции по обвинению в пытках, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T22:15

2021-03-09T22:15

2021-03-09T22:15

энтони блинкен

корпус стражей исламской революции

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США ввели санкции против двух иранцев из Корпуса стражей исламской революции по обвинению в пытках, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Объявляю о внесении в список следователей КСИР Али Хемматиана и Масуда Сафдари … за участие в тяжких нарушениях прав человека, а именно в пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении с политическими заключенными и заключенными, задержанными в ходе протестов в Иране в 2019 и 2020 годах", - говорится в письменном заявлении Блинкена.Санкции заключаются в том, что указанным гражданам Ирана будет запрещен въезд в США.Блинкен обещал и дальше "заставлять платить" тех, кого США считают ответственными за нарушение прав человека в Иране.

https://ria.ru/20210227/blinken-1599192611.html

иран

сша

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энтони блинкен, корпус стражей исламской революции, иран, сша, в мире