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США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР
США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР
США ввели санкции против двух иранцев из Корпуса стражей исламской революции по обвинению в пытках, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T22:15
2021-03-09T22:15
энтони блинкен
корпус стражей исламской революции
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США ввели санкции против двух иранцев из Корпуса стражей исламской революции по обвинению в пытках, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Объявляю о внесении в список следователей КСИР Али Хемматиана и Масуда Сафдари … за участие в тяжких нарушениях прав человека, а именно в пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении с политическими заключенными и заключенными, задержанными в ходе протестов в Иране в 2019 и 2020 годах", - говорится в письменном заявлении Блинкена.Санкции заключаются в том, что указанным гражданам Ирана будет запрещен въезд в США.Блинкен обещал и дальше "заставлять платить" тех, кого США считают ответственными за нарушение прав человека в Иране.
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энтони блинкен, корпус стражей исламской революции, иран, сша, в мире

США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР

22:15 09.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США ввели санкции против двух иранцев из Корпуса стражей исламской революции по обвинению в пытках, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Объявляю о внесении в список следователей КСИР Али Хемматиана и Масуда Сафдари … за участие в тяжких нарушениях прав человека, а именно в пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении с политическими заключенными и заключенными, задержанными в ходе протестов в Иране в 2019 и 2020 годах", - говорится в письменном заявлении Блинкена.
Санкции заключаются в том, что указанным гражданам Ирана будет запрещен въезд в США.
Блинкен обещал и дальше "заставлять платить" тех, кого США считают ответственными за нарушение прав человека в Иране.
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Энтони БлинкенКорпус стражей исламской революцииИранСШАВ мире
 
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