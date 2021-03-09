RT готовит иск против Bild после обвинений в "шпионаже"
22:22 09.03.2021 (обновлено: 22:43 09.03.2021)
"RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже", — говорится в сообщении RT.
24 февраля, 16:15RT раскрыл источники финансирования бизнеса соратника Навального
Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и видеоагентства Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций прекратится с 31 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москве придется принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в России, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских медиа.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Как отмечали в МИД России, не предоставляя Москве информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, Запад и ОЗХО утаивают ключевую "улику".
В январе Навальный вернулся в Россию. В начале февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.