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RT готовит иск против Bild после обвинений в "шпионаже"
RT готовит иск против Bild после обвинений в "шпионаже"
RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после ее публикации о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T22:22
2021-03-09T22:43
bild
телеканал rt
мария захарова
commerzbank
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после ее публикации о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным"."RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже", — говорится в сообщении RT.Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и видеоагентства Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций прекратится с 31 мая.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москве придется принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в России, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских медиа.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Как отмечали в МИД России, не предоставляя Москве информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, Запад и ОЗХО утаивают ключевую "улику".В январе Навальный вернулся в Россию. В начале февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/arashukov-1598800509.html
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bild, телеканал rt, мария захарова, commerzbank , швеция, москва, берлин (город), в мире

RT готовит иск против Bild после обвинений в "шпионаже"

22:22 09.03.2021 (обновлено: 22:43 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после ее публикации о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным".
"RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже", — говорится в сообщении RT.
Фунты стерлингов - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 16:15
RT раскрыл источники финансирования бизнеса соратника Навального
Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и видеоагентства Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций прекратится с 31 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москве придется принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в России, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских медиа.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:30
МИД обвинил Германию в антироссийской провокации из-за фильма Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Как отмечали в МИД России, не предоставляя Москве информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, Запад и ОЗХО утаивают ключевую "улику".
В январе Навальный вернулся в Россию. В начале февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 21:44
В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
 
BildТелеканал RTМария ЗахароваCommerzbankШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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