https://ria.ru/20210309/protesty-1600539203.html
КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях новых протестов
КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях новых протестов
Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель назвал три сценария протестов, запланированных оппозицией на 25-27 марта. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-09T22:53
2021-03-09T22:53
2021-03-10T00:39
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александр лукашенко
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в мире
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МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель назвал три сценария протестов, запланированных оппозицией на 25-27 марта.По его словам, спецслужбам достоверно известно о готовящихся "попытках дестабилизации" ситуации в стране в эти даты."Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции. — Прим. ред.) 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями", — заявил Тертель в интервью телеканалу "Беларусь 1".Он добавил, что возможны "более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей и граждан", которые будут находиться в районе акций.Второй вариант развития событий предполагает подачу заявки по заявительскому принципу на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске. Затем последует вывод людей в центральные районы города на несанкционированную акцию "с эмоциональным подогревом", продолжил он. Тертель отметил, что в этом случае также будут провокации в адрес правоохранительных органов."Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города", — сообщил Тертель.Он подчеркнул, что во всех случаях КГБ будет "действовать жестко, в соответствии с законодательством".Председатель ведомства уточнил, что первый вариант разрабатывают за рубежом с участием представителей оппозиции, которые ранее покинули территорию Белоруссии. "Крайними" по этому сценарию должны стать известные среди оппозиционеров лица — Григорий Костусев, Юрий Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов, сказал он."Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятий на улицы с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций", — пояснил он.Как утверждает Тертель, уехавшие из Белоруссии в страны ЕС оппозиционеры "серьезно конкурируют" между собой за финансовые потоки.Протесты в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.
https://ria.ru/20210309/terakty-1600537358.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 мар — РИА Новости.
Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии
Иван Тертель назвал три сценария протестов, запланированных оппозицией на 25-27 марта.
По его словам, спецслужбам достоверно известно о готовящихся "попытках дестабилизации" ситуации в стране в эти даты.
"Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции. — Прим. ред.) 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями", — заявил Тертель в интервью телеканалу "Беларусь 1"
.
Он добавил, что возможны "более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей и граждан", которые будут находиться в районе акций.
Второй вариант развития событий предполагает подачу заявки по заявительскому принципу на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске
. Затем последует вывод людей в центральные районы города на несанкционированную акцию "с эмоциональным подогревом", продолжил он. Тертель отметил, что в этом случае также будут провокации в адрес правоохранительных органов.
"Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города", — сообщил Тертель.
Он подчеркнул, что во всех случаях КГБ будет "действовать жестко, в соответствии с законодательством".
Председатель ведомства уточнил, что первый вариант разрабатывают за рубежом с участием представителей оппозиции, которые ранее покинули территорию Белоруссии. "Крайними" по этому сценарию должны стать известные среди оппозиционеров лица — Григорий Костусев, Юрий Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов, сказал он.
"Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятий на улицы с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций", — пояснил он.
Как утверждает Тертель, уехавшие из Белоруссии в страны ЕС оппозиционеры "серьезно конкурируют" между собой за финансовые потоки.
"Мы констатируем: в настоящее время за границей сложилось несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб, <… > финансируются ими, и на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период (в конце марта. — Прим. ред.)", — добавил он.
Протесты в Белоруссии
В начале августа в Белоруссии
состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко
: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.
Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.