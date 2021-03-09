https://ria.ru/20210309/zhurnalist-1600533396.html

В Свердловской области нашли мертвым журналиста Ura.ru

В Свердловской области нашли мертвым журналиста Ura.ru

Корреспондент издания Ura.ru Олег Манваров найден мертвым в комнате общежития в городе Березовский Свердловской области, сообщил журналистам во вторник старший... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T21:20

2021-03-09T21:20

2021-03-09T21:20

ura.ru

скр

валерий горелых

александр шульга

березовский

свердловская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Корреспондент издания Ura.ru Олег Манваров найден мертвым в комнате общежития в городе Березовский Свердловской области, сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Вечером 9 марта 2021 года в своем жилище в доме по улице Мира в городе Березовский найден мертвым журналист Олег Манваров. По факту смерти мужчины следственным отделом по городу Березовский Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной", - сказал он.Тем не менее, в ходе проверки будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти, опрашиваются родственники и знакомые умершего, уточнил Шульга.Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам, что информация о смерти журналиста в дежурную часть полиции Березовского поступила в 18.30 (16.30 мск) через единую диспетчерскую службу. На указанный адрес оперативно прибыли оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД под руководством начальника полиции подполковника Александра Темникова и сотрудники регионального СКР."Тело мужчины нашли в его комнате, на втором этаже пятиэтажного здания общежития, где он проживал, судя по обнаруженной коммунальной "платежке" на его имя. По предварительным данным, в конце февраля, ориентировочно, 26-го, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде. По визуальным признакам, нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20210213/zhurnalist-1597361828.html

https://ria.ru/20210220/smert-1598266163.html

березовский

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ura.ru, скр, валерий горелых, александр шульга, березовский, свердловская область, происшествия