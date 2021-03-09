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Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена
Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила поведение одной из овчарок президента Джо Байдена, которая укусила человека в Белом доме, "акклиматизацией",... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T22:42
2021-03-09T22:42
дженнифер псаки
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила поведение одной из овчарок президента Джо Байдена, которая укусила человека в Белом доме, "акклиматизацией", отметив, что собаки скоро вернутся в Белый дом."Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них – Мейджор, был захвачен врасплох появлениям незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека", - рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома. Она не стала употреблять слово "укус", не уточнила, кто стал жертвой "испуганного" пса. По ее словам, госпитализация не потребовалась, покусанному помогли сотрудники медчасти Белого дома.Отвечая на вопрос о том, может ли она заверить американцев, что пса не успыпят из-за произошедшего, Псаки сказала: "Мейджор – член семьи, могу заверить вас в этом".Она подчеркнула также, что отъезд собак из Белого дома был запланирован заранее на время трехдневной поездки первой леди США Джил Байден. "Как было запланировано ранее, на время поездок первой леди собаки будут находиться у друзей в Делавере", - сказала Псаки, сообщив, что в скором времени животные вернутся в Белый дом.В понедельник СМИ сообщили, что собаки Байдена покинули Белый дом после ряда случаев агрессивного поведения трехлетнего Мейджора. Сообщалось, что он укусил сотрудника службы охраны.
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РИА Новости
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дженнифер псаки, джо байден, в мире

Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена

22:42 09.03.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила поведение одной из овчарок президента Джо Байдена, которая укусила человека в Белом доме, "акклиматизацией", отметив, что собаки скоро вернутся в Белый дом.
"Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них – Мейджор, был захвачен врасплох появлениям незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека", - рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома. Она не стала употреблять слово "укус", не уточнила, кто стал жертвой "испуганного" пса. По ее словам, госпитализация не потребовалась, покусанному помогли сотрудники медчасти Белого дома.
Отвечая на вопрос о том, может ли она заверить американцев, что пса не успыпят из-за произошедшего, Псаки сказала: "Мейджор – член семьи, могу заверить вас в этом".
Она подчеркнула также, что отъезд собак из Белого дома был запланирован заранее на время трехдневной поездки первой леди США Джил Байден. "Как было запланировано ранее, на время поездок первой леди собаки будут находиться у друзей в Делавере", - сказала Псаки, сообщив, что в скором времени животные вернутся в Белый дом.
В понедельник СМИ сообщили, что собаки Байдена покинули Белый дом после ряда случаев агрессивного поведения трехлетнего Мейджора. Сообщалось, что он укусил сотрудника службы охраны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:22
Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
 
Дженнифер ПсакиДжо БайденВ мире
 
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