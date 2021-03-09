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Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу о его убийстве
Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу о его убийстве
Вдова Героя России, посла в Анкаре Андрея Карлова - Марина Карлова рассказала, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве ее мужа,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-09T23:08
2021-03-10T05:14
убийство российского посла в анкаре
андрей карлов
анкара
калининград
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вдова Героя России, посла в Анкаре Андрея Карлова - Марина Карлова рассказала, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве ее мужа, что это ей морально тяжело, а супруга уже не вернуть.Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры."Я не следила за этим процессом, мне это морально тяжело. Время не вернуть обратно и моего мужа уже не возвратить. Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить память о нем в моем сердце", - сказала Марина Карлова в эфире телеканала "Россия 24"."Он был очень хорошим человеком, все отзывались о нем очень хорошо", - отметила супруга дипломата.Карлова также рассказала, что сама она сейчас на пенсии. "Живу обычной жизнью российского пенсионера, нормально живу, спасибо", - отметила она.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.Комментируя приговор, в МИД России заявили, что удовлетворены тем, что, наконец, вынесено решение по этому делу, и рассчитывают, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства.
https://ria.ru/20210309/karlov-1600503462.html
https://ria.ru/20210222/napadeniya-1598588827.html
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убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, анкара, калининград, в мире

Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу о его убийстве

23:08 09.03.2021 (обновлено: 05:14 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМарина Карлова
Марина Карлова - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вдова Героя России, посла в Анкаре Андрея Карлова - Марина Карлова рассказала, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве ее мужа, что это ей морально тяжело, а супруга уже не вернуть.
Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
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"Я не следила за этим процессом, мне это морально тяжело. Время не вернуть обратно и моего мужа уже не возвратить. Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить память о нем в моем сердце", - сказала Марина Карлова в эфире телеканала "Россия 24".
"Он был очень хорошим человеком, все отзывались о нем очень хорошо", - отметила супруга дипломата.
Карлова также рассказала, что сама она сейчас на пенсии. "Живу обычной жизнью российского пенсионера, нормально живу, спасибо", - отметила она.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.
Комментируя приговор, в МИД России заявили, что удовлетворены тем, что, наконец, вынесено решение по этому делу, и рассчитывают, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства.
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Убийство российского посла в АнкареАндрей КарловАнкараКалининградВ мире
 
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