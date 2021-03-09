https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600539837.html
Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу о его убийстве
Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу о его убийстве
Вдова Героя России, посла в Анкаре Андрея Карлова - Марина Карлова рассказала, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве ее мужа,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-09T23:08
2021-03-09T23:08
2021-03-10T05:14
убийство российского посла в анкаре
андрей карлов
анкара
калининград
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154856/95/1548569539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5ea06bc9780472ddd91a698cb4e4f5d.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вдова Героя России, посла в Анкаре Андрея Карлова - Марина Карлова рассказала, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве ее мужа, что это ей морально тяжело, а супруга уже не вернуть.Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры."Я не следила за этим процессом, мне это морально тяжело. Время не вернуть обратно и моего мужа уже не возвратить. Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить память о нем в моем сердце", - сказала Марина Карлова в эфире телеканала "Россия 24"."Он был очень хорошим человеком, все отзывались о нем очень хорошо", - отметила супруга дипломата.Карлова также рассказала, что сама она сейчас на пенсии. "Живу обычной жизнью российского пенсионера, нормально живу, спасибо", - отметила она.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.Комментируя приговор, в МИД России заявили, что удовлетворены тем, что, наконец, вынесено решение по этому делу, и рассчитывают, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства.
https://ria.ru/20210309/karlov-1600503462.html
https://ria.ru/20210222/napadeniya-1598588827.html
анкара
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154856/95/1548569539_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_ef61729bb0caa457f50e61d745d79723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, анкара, калининград, в мире
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Вдова Героя России, посла в Анкаре Андрея Карлова
- Марина Карлова рассказала, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре
по делу об убийстве ее мужа, что это ей морально тяжело, а супруга уже не вернуть.
Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
"Я не следила за этим процессом, мне это морально тяжело. Время не вернуть обратно и моего мужа уже не возвратить. Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить память о нем в моем сердце", - сказала Марина Карлова в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Он был очень хорошим человеком, все отзывались о нем очень хорошо", - отметила супруга дипломата.
Карлова также рассказала, что сама она сейчас на пенсии. "Живу обычной жизнью российского пенсионера, нормально живу, спасибо", - отметила она.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда
до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.
Комментируя приговор, в МИД России заявили, что удовлетворены тем, что, наконец, вынесено решение по этому делу, и рассчитывают, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства.