https://ria.ru/20210309/bts-1600423677.html

Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне

Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне

Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T22:47

2021-03-09T22:47

2021-03-09T22:47

культура

bts

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шоу-бизнес

останкинская башня

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.В понедельник вечером на фасаде Останкинской телебашни появились небольшие ролики с поздравлением с днем рождения участника BTS Мина Юнги (Сюга). 9 марта рэперу исполняется 28 лет.Он отметил, что в телебашню можно обратиться с подобным обращением, но если это не совсем частная история."Любой москвич, наверное, не может обратиться, мы не можем размещать какие-то совсем частные вещи, как, допустим, как раньше было на МКАДе "С днем рождения, любимая", условно говоря, и фотографии людей... таким мы заниматься не будем. Просто BTS знаменитая группа, у них здесь масса фанатов, они имеют широкий охват, а в Европе и США у них просто огромная армия фанатов, поэтому мы пошли на встречу и разместили такие ролики. Здесь нет какой-то выборочности и какого-то предпочтения. То есть, к нам можно обратиться с предложением, как они сделали, а мы уже решим, размещаем мы такой контент или нет", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20200727/1574819483.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bts, новости культуры, шоу-бизнес, останкинская башня