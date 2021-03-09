Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210309/bts-1600423677.html
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T22:47
2021-03-09T22:47
культура
bts
новости культуры
шоу-бизнес
останкинская башня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600424093_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_906e10bce820e92c03fae5193c392ae0.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.В понедельник вечером на фасаде Останкинской телебашни появились небольшие ролики с поздравлением с днем рождения участника BTS Мина Юнги (Сюга). 9 марта рэперу исполняется 28 лет.Он отметил, что в телебашню можно обратиться с подобным обращением, но если это не совсем частная история."Любой москвич, наверное, не может обратиться, мы не можем размещать какие-то совсем частные вещи, как, допустим, как раньше было на МКАДе "С днем рождения, любимая", условно говоря, и фотографии людей... таким мы заниматься не будем. Просто BTS знаменитая группа, у них здесь масса фанатов, они имеют широкий охват, а в Европе и США у них просто огромная армия фанатов, поэтому мы пошли на встречу и разместили такие ролики. Здесь нет какой-то выборочности и какого-то предпочтения. То есть, к нам можно обратиться с предложением, как они сделали, а мы уже решим, размещаем мы такой контент или нет", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20200727/1574819483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600424093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42abf7afc280bd4f5c7d0f092ab0aa4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
bts, новости культуры, шоу-бизнес, останкинская башня

Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне

22:47 09.03.2021
 
© AFP 2021 / Getty Images for Elvis Duran/Steve FerdmanАртист Мин Юнги
Артист Мин Юнги - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images for Elvis Duran/Steve Ferdman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.
В понедельник вечером на фасаде Останкинской телебашни появились небольшие ролики с поздравлением с днем рождения участника BTS Мина Юнги (Сюга). 9 марта рэперу исполняется 28 лет.
"У группы BTS в России есть свой фандом, они обратились к нам с такой историей, мол, мы хотим размещать такие видеоролики, поздравления участников этого бойзбенда. У нас эта история платная, все ролики, все, что касается какой-то социальной подоплеки, они у нас размещаются на коммерческой основе. Стоимость разная, у нас есть свой прайс, мы можем делать и какие-то скидки в пределах 15-20%, но цены мы не разглашаем", - рассказал Никитин.
Он отметил, что в телебашню можно обратиться с подобным обращением, но если это не совсем частная история.
"Любой москвич, наверное, не может обратиться, мы не можем размещать какие-то совсем частные вещи, как, допустим, как раньше было на МКАДе "С днем рождения, любимая", условно говоря, и фотографии людей... таким мы заниматься не будем. Просто BTS знаменитая группа, у них здесь масса фанатов, они имеют широкий охват, а в Европе и США у них просто огромная армия фанатов, поэтому мы пошли на встречу и разместили такие ролики. Здесь нет какой-то выборочности и какого-то предпочтения. То есть, к нам можно обратиться с предложением, как они сделали, а мы уже решим, размещаем мы такой контент или нет", - сказал Никитин.
Участники группы BTS - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 08:00Культура
Айдолы, фандомы, BTS и мировые рекорды: в чем феномен K-pop музыки
 
КультураBTSНовости культурыШоу-бизнесОстанкинская башня
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
01:33Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Лента новостейМолния