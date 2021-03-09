https://ria.ru/20210309/bts-1600423677.html
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T22:47
2021-03-09T22:47
2021-03-09T22:47
культура
bts
новости культуры
шоу-бизнес
останкинская башня
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.В понедельник вечером на фасаде Останкинской телебашни появились небольшие ролики с поздравлением с днем рождения участника BTS Мина Юнги (Сюга). 9 марта рэперу исполняется 28 лет.Он отметил, что в телебашню можно обратиться с подобным обращением, но если это не совсем частная история."Любой москвич, наверное, не может обратиться, мы не можем размещать какие-то совсем частные вещи, как, допустим, как раньше было на МКАДе "С днем рождения, любимая", условно говоря, и фотографии людей... таким мы заниматься не будем. Просто BTS знаменитая группа, у них здесь масса фанатов, они имеют широкий охват, а в Европе и США у них просто огромная армия фанатов, поэтому мы пошли на встречу и разместили такие ролики. Здесь нет какой-то выборочности и какого-то предпочтения. То есть, к нам можно обратиться с предложением, как они сделали, а мы уже решим, размещаем мы такой контент или нет", - сказал Никитин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bts, новости культуры, шоу-бизнес, останкинская башня
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.
В понедельник вечером на фасаде Останкинской телебашни появились небольшие ролики с поздравлением с днем рождения участника BTS Мина Юнги (Сюга). 9 марта рэперу исполняется 28 лет.
"У группы BTS в России есть свой фандом, они обратились к нам с такой историей, мол, мы хотим размещать такие видеоролики, поздравления участников этого бойзбенда. У нас эта история платная, все ролики, все, что касается какой-то социальной подоплеки, они у нас размещаются на коммерческой основе. Стоимость разная, у нас есть свой прайс, мы можем делать и какие-то скидки в пределах 15-20%, но цены мы не разглашаем", - рассказал Никитин.
Он отметил, что в телебашню можно обратиться с подобным обращением, но если это не совсем частная история.
"Любой москвич, наверное, не может обратиться, мы не можем размещать какие-то совсем частные вещи, как, допустим, как раньше было на МКАДе "С днем рождения, любимая", условно говоря, и фотографии людей... таким мы заниматься не будем. Просто BTS знаменитая группа, у них здесь масса фанатов, они имеют широкий охват, а в Европе и США у них просто огромная армия фанатов, поэтому мы пошли на встречу и разместили такие ролики. Здесь нет какой-то выборочности и какого-то предпочтения. То есть, к нам можно обратиться с предложением, как они сделали, а мы уже решим, размещаем мы такой контент или нет", - сказал Никитин.