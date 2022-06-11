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Архив новостей за 11.06.2022 - РИА Новости
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Архив за 11.06.2022

Судан перед референдумом Политдиалог в Судане приостановили из-за отказа участия в нем оппозиции
11 июня 2022, 23:44
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В миреСправкиАбдалла ХамдокАбдель Фаттах аль-БурханСуданХартум (город)ООНАфриканский союз
Улица СеверодонецкаМирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
11 июня 2022, 23:43
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В миреСпециальная военная операция на УкраинеЛНРРодион МирошникРоссияДНРУкраина
Прибытие туристического ретропоезда в Великий НовгородРетропоезд "Сочи" открыл новое направление в Мюссеру
11 июня 2022, 23:40
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ТуризмНовости - ТуризмКоммерческая недвижимостьАбхазияСочиГаграФедеральная пассажирская компания
Руки в наручникахВ Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима
11 июня 2022, 23:33
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ПроисшествияРоссияДети
ДТП в городском округе Луховицы на дороге рядом с поворотом на СНТ НефтянникВ ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей
11 июня 2022, 23:14
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ПроисшествияЛуховицыМосковская область (Подмосковье)
Российский флагПолянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН
11 июня 2022, 23:05
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РоссияСеверная МакедонияООН
Флаги Канады в ОттавеВ Оттаве эвакуировали парламент из-за "подозрительного инцидента"
11 июня 2022, 23:02
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В миреОттава
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр ТолстойВ России все вывески должны быть написаны по-русски, заявил Петр Толстой
11 июня 2022, 22:43
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Россия
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию
11 июня 2022, 22:26
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В миреЦены на нефтьДжамаль ХашукджиДжейк СалливанСаудовская АравияСШАВашингтон (штат)
Газовый баллон Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти
11 июня 2022, 22:11
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ПроисшествияЖильеЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сирийские военные в провинции АлеппоСирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки
11 июня 2022, 22:07
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В миреАлеппоИдлиб (мухафаза)Латакия (город)
Немецкий танк Leopard-2BI: Мадрид извинился за предложение поставить Киеву немецкие танки
11 июня 2022, 22:06
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В миреИспанияУкраинаНАТОМинистерство обороны ИспанииВооруженные силы УкраиныГермания
Вид на химкомбинат АзотСпецоперация, 11 июня: уничтоженный пункт дислокации наемников
11 июня 2022, 22:02
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Игорь КонашенковЯн ГагинМихаил МизинцевСеверодонецкЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаМиГ-29Су-25
ХерсонЗастрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева
11 июня 2022, 21:49
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В миреХерсонСирияУкраинаДНРЛНРРоссия
Пострадавшие при обстреле ВСУ дома в Киевском районе ДонецкаПри обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадал мирный житель
11 июня 2022, 21:47
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей АзовсталиРоссийские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
11 июня 2022, 21:43
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНР
Патриарх Московский и всея Руси КириллРоссию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх
11 июня 2022, 21:41
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РелигияРоссияСирия
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара ПрилепинаРоссия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов
11 июня 2022, 21:40
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
Люди на одной из улиц в МариуполеБолее 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса
11 июня 2022, 21:36
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Здоровье - ОбществоРоссияУкраинаДонбасс
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военныхУкраинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР
11 июня 2022, 21:34
1479
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиБогдан ХмельницкийСлавянскДонецкая Народная РеспубликаЛомоносовНациональный центр управления обороной РФ
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