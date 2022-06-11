https://ria.ru/20220611/dtp-1794817799.html

В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей

В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей - РИА Новости, 11.06.2022

В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей

Авария с участием двух легковушек произошла в городском округе Луховицы Московской области, пострадали восемь человек, из них пятеро детей, рассказал РИА... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T23:14

2022-06-11T23:14

2022-06-11T23:23

происшествия

луховицы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авария с участием двух легковушек произошла в городском округе Луховицы Московской области, пострадали восемь человек, из них пятеро детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Московской области городского округа Луховицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пострадали восемь человек, из них пятеро детей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220610/ukupnik-1794578725.html

луховицы

московская область (подмосковье)

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происшествия, луховицы, московская область (подмосковье)