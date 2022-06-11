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В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей - РИА Новости, 11.06.2022
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В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей
В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей - РИА Новости, 11.06.2022
В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей
Авария с участием двух легковушек произошла в городском округе Луховицы Московской области, пострадали восемь человек, из них пятеро детей, рассказал РИА... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T23:14
2022-06-11T23:23
происшествия
луховицы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авария с участием двух легковушек произошла в городском округе Луховицы Московской области, пострадали восемь человек, из них пятеро детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Московской области городского округа Луховицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пострадали восемь человек, из них пятеро детей", - сказал собеседник агентства.
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луховицы
московская область (подмосковье)
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происшествия, луховицы, московская область (подмосковье)
23:14 11.06.2022 (обновлено: 23:23 11.06.2022)
 
В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей

В ДТП в Луховицах пострадали восемь человек, из них пятеро детей

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авария с участием двух легковушек произошла в городском округе Луховицы Московской области, пострадали восемь человек, из них пятеро детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Московской области городского округа Луховицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пострадали восемь человек, из них пятеро детей", - сказал собеседник агентства.
Певец и композитор Аркадий Укупник - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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ПроисшествияЛуховицыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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