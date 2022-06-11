https://ria.ru/20220611/dtp-1794817799.html
В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей
В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей - РИА Новости, 11.06.2022
В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей
Авария с участием двух легковушек произошла в городском округе Луховицы Московской области, пострадали восемь человек, из них пятеро детей, рассказал РИА... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T23:14
2022-06-11T23:14
2022-06-11T23:23
происшествия
луховицы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авария с участием двух легковушек произошла в городском округе Луховицы Московской области, пострадали восемь человек, из них пятеро детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Московской области городского округа Луховицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пострадали восемь человек, из них пятеро детей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220610/ukupnik-1794578725.html
луховицы
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происшествия, луховицы, московская область (подмосковье)
23:14 11.06.2022 (обновлено: 23:23 11.06.2022)
В ДТП в Московской области пострадали восемь человек, из них пятеро детей
В ДТП в Луховицах пострадали восемь человек, из них пятеро детей