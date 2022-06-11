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Политдиалог в Судане приостановили из-за отказа участия в нем оппозиции - РИА Новости, 11.06.2022
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Политдиалог в Судане приостановили из-за отказа участия в нем оппозиции
Политдиалог в Судане приостановили из-за отказа участия в нем оппозиции - РИА Новости, 11.06.2022
Политдиалог в Судане приостановили из-за отказа участия в нем оппозиции
Международные посредники, участвующие в стартовавшем в Судане политическом диалоге между властями и оппозицией, приняли решение отложить проведение встреч на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T23:44
2022-06-11T23:44
в мире
справки
абдалла хамдок
абдель фаттах аль-бурхан
судан
хартум (город)
оон
африканский союз
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КАИР, 11 июн - РИА Новости. Международные посредники, участвующие в стартовавшем в Судане политическом диалоге между властями и оппозицией, приняли решение отложить проведение встреч на неопределенный срок, сообщает телеканал "Аль-Арабия".В среду в суданской столице Хартуме стартовал политический диалог между Суверенным советом Судана, возглавляемым военными, и представителями гражданской оппозиции. Встречи проводятся при посредничестве тройки посредников – ООН, Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД) Восточной Африки.Крупнейшее оппозиционное движение Судана коалиция "Силы за свободу и перемены" отказалось участвовать в начавшемся политическом диалоге, мотивировав этот шаг невыполнением требований оппозиции со стороны военных."Трехсторонний механизм принял решение отложить встречи… с политическими силами на неопределенный срок для изучения и оценки потребностей политического процесса", - приводит телеканал слова представителя миссии ООН в Судане Фади аль-Кади.Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.Вслед за отставкой аль-Бурхана в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных.
https://ria.ru/20220607/sudan-1793616999.html
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в мире, справки, абдалла хамдок, абдель фаттах аль-бурхан, судан, хартум (город), оон, африканский союз
23:44 11.06.2022
 
Политдиалог в Судане приостановили из-за отказа участия в нем оппозиции

Телеканал "Аль-Арабия": политдиалог в Судане приостановили из-за отказа участия оппозиции

© РИА Новости / Денис Малков Судан перед референдумом
Судан перед референдумом - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Денис Малков
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КАИР, 11 июн - РИА Новости. Международные посредники, участвующие в стартовавшем в Судане политическом диалоге между властями и оппозицией, приняли решение отложить проведение встреч на неопределенный срок, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
В среду в суданской столице Хартуме стартовал политический диалог между Суверенным советом Судана, возглавляемым военными, и представителями гражданской оппозиции. Встречи проводятся при посредничестве тройки посредников – ООН, Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД) Восточной Африки.
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В Судане погиб сотый демонстрант
Крупнейшее оппозиционное движение Судана коалиция "Силы за свободу и перемены" отказалось участвовать в начавшемся политическом диалоге, мотивировав этот шаг невыполнением требований оппозиции со стороны военных.
"Трехсторонний механизм принял решение отложить встречи… с политическими силами на неопределенный срок для изучения и оценки потребностей политического процесса", - приводит телеканал слова представителя миссии ООН в Судане Фади аль-Кади.
Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.
Вслед за отставкой аль-Бурхана в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных.
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В миреСправкиАбдалла ХамдокАбдель Фаттах аль-БурханСуданХартум (город)ООНАфриканский союз
 
 
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