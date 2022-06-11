https://ria.ru/20220611/azot-1794818797.html

Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке

Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке - РИА Новости, 12.06.2022

Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке

Мирные жители начали выходить с территории заблокированного силами России и ЛНР предприятия "Азот" в Северодонецке, сообщил посол республики Родион Мирошник. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-11T23:43

2022-06-11T23:43

2022-06-12T01:18

в мире

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Мирные жители начали выходить с территории заблокированного силами России и ЛНР предприятия "Азот" в Северодонецке, сообщил посол республики Родион Мирошник.По его информации, остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной."Там возникают периодические перестрелки. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", — добавил дипломат.В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские боевики, заблокированные на территории завода "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По данным собеседника агентства, сейчас на предприятии остаются около трех сотен военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html

https://ria.ru/20220506/vooruzhenie-1787321079.html

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лнр, родион мирошник, россия, днр, украина