https://ria.ru/20220611/azot-1794818797.html
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке - РИА Новости, 12.06.2022
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
Мирные жители начали выходить с территории заблокированного силами России и ЛНР предприятия "Азот" в Северодонецке, сообщил посол республики Родион Мирошник. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-11T23:43
2022-06-11T23:43
2022-06-12T01:18
в мире
специальная военная операция на украине
лнр
родион мирошник
россия
днр
украина
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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Мирные жители начали выходить с территории заблокированного силами России и ЛНР предприятия "Азот" в Северодонецке, сообщил посол республики Родион Мирошник.По его информации, остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной."Там возникают периодические перестрелки. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", — добавил дипломат.В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские боевики, заблокированные на территории завода "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По данным собеседника агентства, сейчас на предприятии остаются около трех сотен военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html
https://ria.ru/20220506/vooruzhenie-1787321079.html
https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, родион мирошник, россия, днр, украина
23:43 11.06.2022 (обновлено: 01:18 12.06.2022)
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
Посол ЛНР Мирошник: мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости.
Мирные жители начали выходить с территории заблокированного силами России и ЛНР предприятия "Азот" в Северодонецке, сообщил
посол республики Родион Мирошник.
"Через вторую проходную химобъединения "Азот" стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил", — написал он в Telegram-канале.
По его информации, остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной.
"Там возникают периодические перестрелки. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", — добавил дипломат.
В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские боевики, заблокированные на территории завода "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По данным собеседника агентства, сейчас на предприятии остаются около трех сотен военных.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.