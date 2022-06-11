Рейтинг@Mail.ru
Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/rossiya-1794817339.html
Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН
Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН - РИА Новости, 11.06.2022
Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в экономический совет ООН. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T23:05
2022-06-11T23:05
россия
северная македония
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_63:0:2994:1649_1920x0_80_0_0_4086dd8e4534c75aa2466f7462104204.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в экономический совет ООН.Как написал Полянский в своем Telegram-канале, в минувшую пятницу состоялось голосование о членстве в экономическом и социальном совете ООН, который координирует сотрудничество в экономической и социальной областях и в рамках специализированных учреждений ООН.По словам Полянского, Россия неизменно избиралась в совет, куда входят 54 члена, с момента его учреждения. "Однако в этом году западники, начавшие после начала нашей СВО тщетный "крестовый поход" против России на международной арене, решили нам помешать. После первого тура тайного голосования Россия, являвшаяся безальтернативным кандидатом на вакантное место, набрала 118 голосов из 128 необходимых", - отметил он.Как считает Полянский, РФ "не поддержали западники и их ближайшие сателлиты - как раз около 60-65 государств", а затем конкуренцию России составила Северная Македония. Несколько раундов последующего голосования не выявили страну, которая займет место в совете, указал он."Ситуация, на мой взгляд, патовая, новых раундов голосования может быть достаточно много. Поскольку убедиться в том, как страны проголосуют, в условиях тайного голосования западники не могут, они, скорее всего, прибегнут к излюбленной тактике шантажа и запугивания, чтобы заставить как можно больше стран не участвовать в голосовании - таким образом сужается "база" для вычисления двух третей голосов. Но даже с таким неприкрытым "выкручиванием рук" набрать нужное число голосов македонцам будет непросто. А в процессе "западной обработки" еще больше стран сможет убедиться, какие грязные методы готовы задействовать наши западные коллеги для создания иллюзии об изоляции России в мире", - указал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/oon-1787361668.html
россия
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5a58289223c4fe6e2430be58a18ca058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северная македония, оон
23:05 11.06.2022
 
Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН

Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в экономический совет ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в экономический совет ООН.
Как написал Полянский в своем Telegram-канале, в минувшую пятницу состоялось голосование о членстве в экономическом и социальном совете ООН, который координирует сотрудничество в экономической и социальной областях и в рамках специализированных учреждений ООН.
По словам Полянского, Россия неизменно избиралась в совет, куда входят 54 члена, с момента его учреждения. "Однако в этом году западники, начавшие после начала нашей СВО тщетный "крестовый поход" против России на международной арене, решили нам помешать. После первого тура тайного голосования Россия, являвшаяся безальтернативным кандидатом на вакантное место, набрала 118 голосов из 128 необходимых", - отметил он.
Как считает Полянский, РФ "не поддержали западники и их ближайшие сателлиты - как раз около 60-65 государств", а затем конкуренцию России составила Северная Македония. Несколько раундов последующего голосования не выявили страну, которая займет место в совете, указал он.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 10:31В мире
США признали невозможность исключить Россию из Совета Безопасности ООН
"Ситуация, на мой взгляд, патовая, новых раундов голосования может быть достаточно много. Поскольку убедиться в том, как страны проголосуют, в условиях тайного голосования западники не могут, они, скорее всего, прибегнут к излюбленной тактике шантажа и запугивания, чтобы заставить как можно больше стран не участвовать в голосовании - таким образом сужается "база" для вычисления двух третей голосов. Но даже с таким неприкрытым "выкручиванием рук" набрать нужное число голосов македонцам будет непросто. А в процессе "западной обработки" еще больше стран сможет убедиться, какие грязные методы готовы задействовать наши западные коллеги для создания иллюзии об изоляции России в мире", - указал он.
 
РоссияСеверная МакедонияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала