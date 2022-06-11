https://ria.ru/20220611/rossiya-1794817339.html

Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН

Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН - РИА Новости, 11.06.2022

Полянский заявил о желании Запада помешать России стать частью совета ООН

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в экономический совет ООН. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T23:05

2022-06-11T23:05

2022-06-11T23:05

россия

северная македония

оон

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в экономический совет ООН.Как написал Полянский в своем Telegram-канале, в минувшую пятницу состоялось голосование о членстве в экономическом и социальном совете ООН, который координирует сотрудничество в экономической и социальной областях и в рамках специализированных учреждений ООН.По словам Полянского, Россия неизменно избиралась в совет, куда входят 54 члена, с момента его учреждения. "Однако в этом году западники, начавшие после начала нашей СВО тщетный "крестовый поход" против России на международной арене, решили нам помешать. После первого тура тайного голосования Россия, являвшаяся безальтернативным кандидатом на вакантное место, набрала 118 голосов из 128 необходимых", - отметил он.Как считает Полянский, РФ "не поддержали западники и их ближайшие сателлиты - как раз около 60-65 государств", а затем конкуренцию России составила Северная Македония. Несколько раундов последующего голосования не выявили страну, которая займет место в совете, указал он."Ситуация, на мой взгляд, патовая, новых раундов голосования может быть достаточно много. Поскольку убедиться в том, как страны проголосуют, в условиях тайного голосования западники не могут, они, скорее всего, прибегнут к излюбленной тактике шантажа и запугивания, чтобы заставить как можно больше стран не участвовать в голосовании - таким образом сужается "база" для вычисления двух третей голосов. Но даже с таким неприкрытым "выкручиванием рук" набрать нужное число голосов македонцам будет непросто. А в процессе "западной обработки" еще больше стран сможет убедиться, какие грязные методы готовы задействовать наши западные коллеги для создания иллюзии об изоляции России в мире", - указал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/oon-1787361668.html

россия

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, северная македония, оон