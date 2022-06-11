https://ria.ru/20220611/tolstoy-1794816105.html

В России все вывески должны быть написаны по-русски, заявил Петр Толстой

В России все вывески должны быть написаны по-русски, заявил Петр Толстой - РИА Новости, 11.06.2022

В России все вывески должны быть написаны по-русски, заявил Петр Толстой

Необходимо создать единое языковое пространство для того, чтобы граждане страны чувствовали себя дома, русская речь давно заместилась английским, сообщил... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T22:43

2022-06-11T22:43

2022-06-11T22:48

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Необходимо создать единое языковое пространство для того, чтобы граждане страны чувствовали себя дома, русская речь давно заместилась английским, сообщил вице-спикер ГД Пётр Толстой в своём Telegram-канале."Для того, чтобы производство было отечественным, а не в оффшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство", - написал он.Он отметил, что России необходимо опираться на свой язык и все вывески должны быть написаны на русском языке."В России все вывески должны быть написаны по-русски, а для туристов (и тех, кто себя в России ощущает туристом) можно разместить перевод мелкими буквами. Это важно сделать именно сейчас: Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ", - добавил он.По мнению Толстого, свобода бизнеса не может идти вразрез с национальными интересами."Тем, кто не сможет сразу заменить вывеску, дадим льготный период. Тех же, кто не захочет, заставим. Свобода бизнеса сегодня не должна идти вразрез национальным интересам", - уточнил он.

https://ria.ru/20220611/festival-1794797263.html

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