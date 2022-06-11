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В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима - РИА Новости, 11.06.2022
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В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима
В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима - РИА Новости, 11.06.2022
В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима
Следователи установили причастность 28-летнего мужчины к убийству пятилетнего мальчика в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T23:33
2022-06-11T23:33
происшествия
россия
дети
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Следователи установили причастность 28-летнего мужчины к убийству пятилетнего мальчика в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку рукой удар по голове, после чего семья легла спать. Уже утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал.По информации ведомства, спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Позже в ходе расследования по инциденту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, россия, дети
23:33 11.06.2022
 
В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима

В Краснодаре в рамках расследования дела об исчезновении ребенка задержан его отчим

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Следователи установили причастность 28-летнего мужчины к убийству пятилетнего мальчика в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку рукой удар по голове, после чего семья легла спать. Уже утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал.
По информации ведомства, спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Позже в ходе расследования по инциденту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
"В результате грамотно организованной и спланированной работы следователем при участии следователя-криминалиста следственного управления при поддержке сотрудников полиции была установлена причастность к совершению указанного преступления 28-летнего отчима пропавшего, который был задержан", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
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