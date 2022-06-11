https://ria.ru/20220611/rebenok-1794818427.html

В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима

В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима - РИА Новости, 11.06.2022

В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима

Следователи установили причастность 28-летнего мужчины к убийству пятилетнего мальчика в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T23:33

2022-06-11T23:33

2022-06-11T23:33

происшествия

россия

дети

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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Следователи установили причастность 28-летнего мужчины к убийству пятилетнего мальчика в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку рукой удар по голове, после чего семья легла спать. Уже утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал.По информации ведомства, спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Позже в ходе расследования по инциденту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220523/direktor-1790092768.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, дети