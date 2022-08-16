Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 16.08.2022 - РИА Новости
Архив за 16.08.2022

Сотрудник ДПСВ Москве суд арестовал четырех мужчин, устроивших драку с сотрудниками ГАИ
16 августа 2022, 23:58
ПроисшествияМоскваЧадСледственный комитет России (СК РФ)
Полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре"Рейнджерс" сыграл вничью с ПСВ в матче плей-офф квалификации ЛЧ
16 августа 2022, 23:58
ФутболАнтонио ЧолакСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)РейнджерсПСВ
Дональд ТрампТрамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ
16 августа 2022, 23:58
В миреДжон БолтонРоджер СтоунИранФлоридаСШАФедеральное бюро расследований США
Вратарь Буде-Глимт и сборной России по футболу Никита Хайкин"Будё-Глимт" с Хайкиным выиграл первый матч плей-офф квалификации ЛЧ
16 августа 2022, 23:55
ФутболСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Никита Хайкин
Продажа фруктов на рынкеМолдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию
16 августа 2022, 23:55
ЭкономикаМолдавияРоссияКишиневФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району ДонецкаВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
16 августа 2022, 23:48
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаСШАНАТО
Спящий ребенокВ Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать
16 августа 2022, 23:46
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Нижний Новгород
Американские РСЗО HIMARSУкраинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS
16 августа 2022, 23:43
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПервомайск
Молоток судьиВ Грозном прошло предварительное слушание по делу жены экс-судьи Янгулбаева
16 августа 2022, 23:41
ПроисшествияСайди ЯнгулбаевРамзан КадыровГрозныйРоссияНижний Новгород
Президент Молдавии Майя СандуСанду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине
16 августа 2022, 23:38
В миреВладимир ПутинРоссияМолдавияУкраина
Президент Молдавии Майя СандуПрезидент Молдавии признала существование риска аварии на Запорожской АЭС
16 августа 2022, 23:33
В миреМолдавияУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЗапорожская АЭСМайя Санду
Президент США Джо Байден Байден подписал закон о борьбе с инфляцией
16 августа 2022, 23:32
В миреКамала ХаррисЮжная КаролинаДжо Байден
Солдаты сирийской армииВ предместьях Алеппо трое военных погибли из-за удара ВВС Турции
16 августа 2022, 23:20
В миреАлеппоТурцияСирия
Мяч футбольной Лиги чемпионовФутбольное "Динамо" и "Ак Барс" поздравили "Амкал" с победой в игре КР
16 августа 2022, 23:17
ФутболКубок России по футболуЗоркий
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперацииСпецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое
16 августа 2022, 23:12
Сергей Аксенов (политик)Михаил МизинцевВладимир ПутинРоссияУкраинаДжанкойООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курская АЭС
Кадр из фильма НебоВ "Триикс Медиа" назвали подвиги российских военных достойными экранизации
16 августа 2022, 23:09
РоссияОлег ПешковСу-24Национальная Медиа Группа КультураКино
Автомобиль Следственного комитетаСК проводит проверку гибели экс-главы Гулькевичского района Кубани
16 августа 2022, 23:07
Происшествия
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской областиБелоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска
16 августа 2022, 23:02
Александр ЛукашенкоБелоруссия
Логотип мессенджера TelegramЖурналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат
16 августа 2022, 22:58
ПроисшествияМосковский комсомолец
Президент США Джо Байден В сенате США предложили Байдену новую профессию
16 августа 2022, 22:57
В миреСШАДжо Байден
