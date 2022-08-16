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Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
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Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине
Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине
Президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе, которая якобы исходит от граждан страны, поддерживающих действия России на Украине. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:38
2022-08-16T23:48
в мире
владимир путин
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе, которая якобы исходит от граждан страны, поддерживающих действия России на Украине.Ранее она уже говорила, что в Молдавии замечены попытки дестабилизации в Приднестровье и Гагаузской автономии, когда жители региона требовали отставки правительства из-за роста цен.По ее словам, попытки дестабилизации нужно отличать от протестов, которые проходят в разных районах Молдавии из-за растущего недовольства граждан. При этом она признала, что правительству нужно больше работать, чтобы оправдать надежды населения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, владимир путин, россия, молдавия, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Молдавия, Украина
23:38 16.08.2022 (обновлено: 23:48 16.08.2022)
 
Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине

Санду призвала госорганы обратить внимание на сторонников действий России на Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе, которая якобы исходит от граждан страны, поддерживающих действия России на Украине.
Ранее она уже говорила, что в Молдавии замечены попытки дестабилизации в Приднестровье и Гагаузской автономии, когда жители региона требовали отставки правительства из-за роста цен.

"Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны… Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен", — сказала Санду в эфире телеканала Nord News.

По ее словам, попытки дестабилизации нужно отличать от протестов, которые проходят в разных районах Молдавии из-за растущего недовольства граждан. При этом она признала, что правительству нужно больше работать, чтобы оправдать надежды населения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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