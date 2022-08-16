https://ria.ru/20220816/sandu-1810115134.html

Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине

Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине - РИА Новости, 16.08.2022

Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине

Президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе, которая якобы исходит от граждан страны, поддерживающих действия России на Украине. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:38

2022-08-16T23:38

2022-08-16T23:48

в мире

владимир путин

россия

молдавия

украина

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КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе, которая якобы исходит от граждан страны, поддерживающих действия России на Украине.Ранее она уже говорила, что в Молдавии замечены попытки дестабилизации в Приднестровье и Гагаузской автономии, когда жители региона требовали отставки правительства из-за роста цен.По ее словам, попытки дестабилизации нужно отличать от протестов, которые проходят в разных районах Молдавии из-за растущего недовольства граждан. При этом она признала, что правительству нужно больше работать, чтобы оправдать надежды населения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220730/obvinenie-1806107352.html

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молдавия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, молдавия, украина