23:38 16.08.2022 (обновлено: 23:48 16.08.2022)
Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине
Санду призвала госорганы обратить внимание на сторонников действий России на Украине
© Sputnik / Раду Прока
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе, которая якобы исходит от граждан страны, поддерживающих действия России на Украине.
Ранее она уже говорила, что в Молдавии замечены попытки дестабилизации в Приднестровье и Гагаузской автономии, когда жители региона требовали отставки правительства из-за роста цен.
"Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны… Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен", — сказала Санду в эфире телеканала Nord News.
По ее словам, попытки дестабилизации нужно отличать от протестов, которые проходят в разных районах Молдавии из-за растущего недовольства граждан. При этом она признала, что правительству нужно больше работать, чтобы оправдать надежды населения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.