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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.08.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-16T23:48
2022-08-16T23:48
2022-08-17T00:23
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, США, НАТО
23:48 16.08.2022 (обновлено: 00:23 17.08.2022)
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами