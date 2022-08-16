https://ria.ru/20220816/kino-1810113383.html
В "Триикс Медиа" назвали подвиги российских военных достойными экранизации
В "Триикс Медиа" назвали подвиги российских военных достойными экранизации - РИА Новости, 16.08.2022
В "Триикс Медиа" назвали подвиги российских военных достойными экранизации
Подвиги военнослужащих российской армии достойны экранизации и не должны освещаться только в новостях и социальных сетях, считает генеральный продюсер... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:09
2022-08-16T23:09
2022-08-16T23:09
россия
олег пешков
су-24
национальная медиа группа
кино
культура
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подвиги военнослужащих российской армии достойны экранизации и не должны освещаться только в новостях и социальных сетях, считает генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко."Сегодня на первый план начинают выходить наши собственные герои, борющиеся с реальным злом. Это не придуманные фантастические голливудские истории. Это реальная борьба с терроризмом и нацизмом. Подвиги наших ребят, настоящих защитников, будет неправильно оставить только в новостях телеканалов или "постах" в социальных сетях", - сказала Юрченко на сессии Дискуссионого клуба Военкино на форуме "Армия-2022".По мнению эксперта киноиндустрии, все эти подвиги, каждый в отдельности, должны быть показаны на больших экранах. "Для чего создаются военно-патриотические кинопроекты? Чтобы сделать подвиг живым. Несомненно, популяризация подвига или профессии военного через кино - это уникальная история", - подчеркнула продюсер.По ее словам, кинокомпания "Триикс Медиа" готова снимать и показывать подвиги российских героев в кино на постоянной системной основе.Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" является одной из крупнейших частных продюсерских компаний полного цикла. Её основными проектами стали многосерийные художественные фильмы "Литейный", "Невский", "Шеф" и многие другие. Снятые кинокомпанией фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным Национальной Медиа Группы, находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.Картина "Небо" о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем рекомендована к просмотру в Вооружённых силах РФ. Лента основана на реальных событиях и стала первым художественным фильмом о спецоперации Вооружённых сил РФ. Фильм вышел в прокат российских кинотеатров 18 ноября 2021 года, в повторный прокат картина вышла 22 июня этого года при поддержке Фонда поддержки военно-патриотического кино.
https://ria.ru/20220810/kino-1808708468.html
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803042228.html
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россия, олег пешков, су-24, национальная медиа группа , кино, культура
Россия, Олег Пешков, Су-24, Национальная Медиа Группа , кино, Культура
В "Триикс Медиа" назвали подвиги российских военных достойными экранизации
Генпродюсер "Триикс Медиа" назвала подвиги российских военных достойными экранизации
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подвиги военнослужащих российской армии достойны экранизации и не должны освещаться только в новостях и социальных сетях, считает генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.
"Сегодня на первый план начинают выходить наши собственные герои, борющиеся с реальным злом. Это не придуманные фантастические голливудские истории. Это реальная борьба с терроризмом и нацизмом. Подвиги наших ребят, настоящих защитников, будет неправильно оставить только в новостях телеканалов или "постах" в социальных сетях", - сказала Юрченко на сессии Дискуссионого клуба Военкино на форуме "Армия-2022".
По мнению эксперта киноиндустрии, все эти подвиги, каждый в отдельности, должны быть показаны на больших экранах. "Для чего создаются военно-патриотические кинопроекты? Чтобы сделать подвиг живым. Несомненно, популяризация подвига или профессии военного через кино - это уникальная история", - подчеркнула продюсер.
По ее словам, кинокомпания "Триикс Медиа" готова снимать и показывать подвиги российских героев в кино на постоянной системной основе.
Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" является одной из крупнейших частных продюсерских компаний полного цикла. Её основными проектами стали многосерийные художественные фильмы "Литейный", "Невский", "Шеф" и многие другие. Снятые кинокомпанией фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным Национальной Медиа Группы
, находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.
Картина "Небо" о подвиге российского летчика Олега Пешкова
и операции по спасению штурмана самолета Су-24
, сбитого турецким истребителем рекомендована к просмотру в Вооружённых силах РФ
. Лента основана на реальных событиях и стала первым художественным фильмом о спецоперации Вооружённых сил РФ. Фильм вышел в прокат российских кинотеатров 18 ноября 2021 года, в повторный прокат картина вышла 22 июня этого года при поддержке Фонда поддержки военно-патриотического кино.