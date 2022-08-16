https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html
В Москве суд арестовал четырех мужчин, устроивших драку с сотрудниками ГАИ
В Москве суд арестовал четырех мужчин, устроивших драку с сотрудниками ГАИ - РИА Новости, 16.08.2022
В Москве суд арестовал четырех мужчин, устроивших драку с сотрудниками ГАИ
Суд заключил под стражу до 15 октября четверых африканцев, устроивших драку с гаишниками в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:58
2022-08-16T23:58
2022-08-16T23:58
происшествия
москва
чад
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 15 октября четверых африканцев, устроивших драку с гаишниками в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК РФ.Ранее сообщалось, что четверо хулиганов задержаны в Москве после драки с сотрудниками ДПС, остановившими их для проверки документов. Источник в правоохранительных органах также рассказал РИА Новости, что задержанные - уроженцы Чада.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, полицейские "получили телесные повреждения" и обращались в медучреждения. После оказания помощи их отпустили, госпитализация не потребовалась."Хорошевским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании четырем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 15 октября 2022 года", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, чад, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Чад, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве суд арестовал четырех мужчин, устроивших драку с сотрудниками ГАИ
В Москве суд арестовал четырех мужчин из Чада, устроивших драку с сотрудниками ГАИ