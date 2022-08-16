https://ria.ru/20220816/agenty-1810112089.html
Агентура Киева активизировалась, заявил глава крымского парламента
Агентура Киева активизировалась, заявил глава крымского парламента - РИА Новости, 16.08.2022
Агентура Киева активизировалась, заявил глава крымского парламента
Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов на севере полуострова, заявил, что агентура киевского режима в Крыму... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:55
2022-08-16T22:55
2022-08-16T23:23
жкх
андрей клишас
россия
совет федерации рф
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов на севере полуострова, заявил, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. По факту диверсии на военном складе возбуждено уголовное дело."Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, существование нынешнего киевского режима опасно для России. "Да и для всего человечества. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", - подчеркнул глава крымского парламента.Он считает, что киевские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада, которую можно "успешно реализовать, конвертировать в новые суммы на своих счетах". "Хозяевам Зеленского и его подельников выгодно, чтобы как можно дольше всё это продолжалось. Они продолжат нас доставать, пытаться подорвать нашу экономику, нашу социальную стабильность, а если получится - сделают так, чтобы нас не стало. Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны", - подчеркнул глава крымского парламента.В то же время глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не согласился с оценкой, которую дал Константинов. "Это не "мелкие пакости". Это нападение на нашу страну, с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба, в том числе мирному населению Крыма", - написал политик в своем Telegram-канале.
https://realty.ria.ru/20220816/aksenov-1809998481.html
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жкх, андрей клишас, россия, совет федерации рф, республика крым, владимир константинов
ЖКХ, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ, Республика Крым, Владимир Константинов
22:55 16.08.2022 (обновлено: 23:23 16.08.2022)
Агентура Киева активизировалась, заявил глава крымского парламента
Глава крымского парламента Владимир Константинов: агентура Киева активизировалась
СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов на севере полуострова, заявил
, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. По факту диверсии на военном складе возбуждено уголовное дело.
"Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его мнению, существование нынешнего киевского режима опасно для России
. "Да и для всего человечества. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", - подчеркнул глава крымского парламента.
Он считает, что киевские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада, которую можно "успешно реализовать, конвертировать в новые суммы на своих счетах". "Хозяевам Зеленского и его подельников выгодно, чтобы как можно дольше всё это продолжалось. Они продолжат нас доставать, пытаться подорвать нашу экономику, нашу социальную стабильность, а если получится - сделают так, чтобы нас не стало. Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны", - подчеркнул глава крымского парламента.
В то же время глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
не согласился с оценкой, которую дал Константинов. "Это не "мелкие пакости". Это нападение на нашу страну, с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба, в том числе мирному населению Крыма", - написал политик в своем Telegram-канале.