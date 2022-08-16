https://ria.ru/20220816/moldaviya-1810116336.html

Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию

Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию - РИА Новости, 16.08.2022

Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев хотел бы возобновить поставку фруктов в Россию, но не знает в какой области лежат причины ввода запрета -... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:55

2022-08-16T23:55

2022-08-16T23:55

экономика

молдавия

россия

кишинев

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев хотел бы возобновить поставку фруктов в Россию, но не знает в какой области лежат причины ввода запрета - технической, экономической или политической.Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии из-за неоднократных нарушений карантинных требований. Запрет распространяется на все районы Молдавии за исключением территории Приднестровья. Министр сельского хозяйства Владимир Роля сообщил послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову, что Кишинев приглашает экспертов Россельхознадзора для совместных проверок.По ее словам, власти Молдавии были удивлены, что в списке районов, экспорт из которых был запрещен, нет населенных пунктов, где были выявлены проблемы."Если возникает техническая проблема, мы хотим быть уверены, что это техническая проблема, и тогда мы ее решаем. Но мы задаемся вопросом, экономическая это проблема или политическая. А пока Минсельхоз, Правительство должны настаивать на поиске новых рынков и я так понимаю, что планы на это есть", - добавила Санду.Она отметила, что власти должны стремиться иметь качественную конкурентоспособную продукцию, чтобы выйти на рынки, где продукт ценится.

https://ria.ru/20220816/sandu-1810115134.html

молдавия

россия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, молдавия, россия, кишинев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)