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Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию - РИА Новости, 16.08.2022
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Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию
Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию - РИА Новости, 16.08.2022
Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев хотел бы возобновить поставку фруктов в Россию, но не знает в какой области лежат причины ввода запрета -... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:55
2022-08-16T23:55
экономика
молдавия
россия
кишинев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев хотел бы возобновить поставку фруктов в Россию, но не знает в какой области лежат причины ввода запрета - технической, экономической или политической.Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии из-за неоднократных нарушений карантинных требований. Запрет распространяется на все районы Молдавии за исключением территории Приднестровья. Министр сельского хозяйства Владимир Роля сообщил послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову, что Кишинев приглашает экспертов Россельхознадзора для совместных проверок.По ее словам, власти Молдавии были удивлены, что в списке районов, экспорт из которых был запрещен, нет населенных пунктов, где были выявлены проблемы."Если возникает техническая проблема, мы хотим быть уверены, что это техническая проблема, и тогда мы ее решаем. Но мы задаемся вопросом, экономическая это проблема или политическая. А пока Минсельхоз, Правительство должны настаивать на поиске новых рынков и я так понимаю, что планы на это есть", - добавила Санду.Она отметила, что власти должны стремиться иметь качественную конкурентоспособную продукцию, чтобы выйти на рынки, где продукт ценится.
https://ria.ru/20220816/sandu-1810115134.html
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экономика, молдавия, россия, кишинев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Молдавия, Россия, Кишинев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
23:55 16.08.2022
 
Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию

Санду заявила, что Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПродажа фруктов на рынке
Продажа фруктов на рынке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Продажа фруктов на рынке. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев хотел бы возобновить поставку фруктов в Россию, но не знает в какой области лежат причины ввода запрета - технической, экономической или политической.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии из-за неоднократных нарушений карантинных требований. Запрет распространяется на все районы Молдавии за исключением территории Приднестровья. Министр сельского хозяйства Владимир Роля сообщил послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову, что Кишинев приглашает экспертов Россельхознадзора для совместных проверок.
"Когда у Российской Федерации есть какие-то аргументы, мы хотим их услышать, чтобы они приехали, проверили на месте, чтобы мы нашли решение. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вся наша продукция соответствовала стандартам, тем более, что мы экспортируем на гораздо более строгие рынки, потому что европейские рынки гораздо более строгие, чем российский рынок", - заявила Санду в эфире телеканала Nord news.
По ее словам, власти Молдавии были удивлены, что в списке районов, экспорт из которых был запрещен, нет населенных пунктов, где были выявлены проблемы.
"Если возникает техническая проблема, мы хотим быть уверены, что это техническая проблема, и тогда мы ее решаем. Но мы задаемся вопросом, экономическая это проблема или политическая. А пока Минсельхоз, Правительство должны настаивать на поиске новых рынков и я так понимаю, что планы на это есть", - добавила Санду.
Она отметила, что власти должны стремиться иметь качественную конкурентоспособную продукцию, чтобы выйти на рынки, где продукт ценится.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
23:38
Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине
 
ЭкономикаМолдавияРоссияКишиневФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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