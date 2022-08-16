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В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать - РИА Новости, 16.08.2022
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В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать
В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать - РИА Новости, 16.08.2022
В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать
Уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного завели в Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:46
2022-08-16T23:47
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного завели в Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее в ГУ МВД по Нижегородской области информировали, что прохожая нашла в кустах на улице Агрономической новорожденного мальчика. Младенца доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). Ведутся поиски матери ребенка.Устанавливается мать ребенка и все обстоятельства произошедшего.Как сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области, младенец доставлен в детскую городскую клиническую больницу. "Ребенок находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца", - рассказали в региональном минздраве.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород
23:46 16.08.2022 (обновлено: 23:47 16.08.2022)
 
В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать

В Нижнем Новгороде дело о покушении на убийство завели после обнаружения младенца в кустах

© Unsplash / Kevin KeithСпящий ребенок
Спящий ребенок
© Unsplash / Kevin Keith
Спящий ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного завели в Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в ГУ МВД по Нижегородской области информировали, что прохожая нашла в кустах на улице Агрономической новорожденного мальчика. Младенца доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). Ведутся поиски матери ребенка.
"Следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.
Устанавливается мать ребенка и все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области, младенец доставлен в детскую городскую клиническую больницу. "Ребенок находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца", - рассказали в региональном минздраве.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Нижний Новгород
 
 
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