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В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать

В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать - РИА Новости, 16.08.2022

В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело на мать

Уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного завели в Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:46

2022-08-16T23:46

2022-08-16T23:47

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного завели в Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее в ГУ МВД по Нижегородской области информировали, что прохожая нашла в кустах на улице Агрономической новорожденного мальчика. Младенца доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). Ведутся поиски матери ребенка.Устанавливается мать ребенка и все обстоятельства произошедшего.Как сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области, младенец доставлен в детскую городскую клиническую больницу. "Ребенок находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца", - рассказали в региональном минздраве.

https://ria.ru/20220813/rebenok-1809352766.html

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нижний новгород

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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород