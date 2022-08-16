В Грозном прошло предварительное слушание по делу жены экс-судьи Янгулбаева
В Грозном прошло предварительное слушание дела Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Янгулбаева
Молоток судьи. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 авг РИА Новости. Предварительное слушание по делу супруги экс-судьи Верховного Суда ЧР Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой о нападении на представителя правоохранительных органов прошло в Грозном, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Чечни.
"В ходе предварительного слушания по уголовному делу по обвинению Мусаевой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.2 ст.318 УК РФ, судом отказано в удовлетворении ходатайств стороны защиты о направлении данного уголовного дела в вышестоящий суд для изменения территориальной подсудности (в силу ч.2 ст.35 УПК РФ), поскольку уголовное дело находится в Ленинском районном суде г.Грозного на стадии разбирательства", - рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что защите Мусаевой также отказано в ходатайстве о возвращении данного уголовного дела прокурору, поскольку суд не усмотрел препятствий для его рассмотрения по существу.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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