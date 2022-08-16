https://ria.ru/20220816/speranskiy-1810112531.html
Журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат
Журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат - РИА Новости, 16.08.2022
Журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат
Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, он отпущен, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Самухов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:58
2022-08-16T22:58
2022-08-16T22:58
происшествия
московский комсомолец
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, он отпущен, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Самухов.Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила об исчезновении Сперанского, который не пришел на работу и не брал трубку. В издании заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы. Позже на сайте МК появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском. По словам журналиста, у него изъяли телефон, флэшки и компьютер, его не задерживали и никаких ограничений не налагали.
https://ria.ru/20220816/spch-1810106406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский комсомолец
Происшествия, Московский комсомолец
Журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат
Адвокат Самухов: журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля