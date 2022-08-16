https://ria.ru/20220816/speranskiy-1810112531.html

Журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат

Журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат - РИА Новости, 16.08.2022

Журналиста Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, сообщил адвокат

Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, он отпущен, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Самухов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:58

2022-08-16T22:58

2022-08-16T22:58

происшествия

московский комсомолец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/21/1497142150_0:70:2501:1476_1920x0_80_0_0_7e314c600f523f6e9ae8efbec5964b58.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского допрашивали в качестве свидетеля, он отпущен, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Самухов.Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила об исчезновении Сперанского, который не пришел на работу и не брал трубку. В издании заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы. Позже на сайте МК появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском. По словам журналиста, у него изъяли телефон, флэшки и компьютер, его не задерживали и никаких ограничений не налагали.

https://ria.ru/20220816/spch-1810106406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московский комсомолец