Рейтинг@Mail.ru
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/zakon-1810114593.html
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией - РИА Новости, 16.08.2022
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией
Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:32
2022-08-16T23:32
в мире
камала харрис
южная каролина
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808489262_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_bbc6e8319848072b6775ad9429030109.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом.Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома. Для подписания закона Байден вернулся в Белый дом из кратковременного отпуска, который он проводил в штате Южная Каролина. Ранее президент оценил как хорошую новость об одобрении законодателями его инициативы.Республиканцы критикуют норму, настаивая, что вместо обещанного повышения налога только для тех, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов, она ляжет бременем и на простых американцев. А после недавнего выступления Байдена, в ходе которого он похвастался нулевой инфляцией в июле, вместо заявленных профильными ведомствами 8,5%, оппоненты президента интересовались, зачем нужен закон о борьбе с инфляцией, которой якобы нет.В сенате, где мандаты распределены поровну между двумя партиями, законопроект о 430 миллиардах долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой прошел исключительно благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справиться с инфляцией.Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету.Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20220816/afganistan-1809878049.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/bayden-1808860738.html
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808489262_629:0:3360:2048_1920x0_80_0_0_bfb8e67c2110e76ad84954f87d956733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камала харрис, южная каролина, джо байден
В мире, Камала Харрис, Южная Каролина, Джо Байден
23:32 16.08.2022
 
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом.
Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома. Для подписания закона Байден вернулся в Белый дом из кратковременного отпуска, который он проводил в штате Южная Каролина. Ранее президент оценил как хорошую новость об одобрении законодателями его инициативы.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
02:47
Трамп заявил об унижении США в Афганистане из-за Байдена
Республиканцы критикуют норму, настаивая, что вместо обещанного повышения налога только для тех, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов, она ляжет бременем и на простых американцев. А после недавнего выступления Байдена, в ходе которого он похвастался нулевой инфляцией в июле, вместо заявленных профильными ведомствами 8,5%, оппоненты президента интересовались, зачем нужен закон о борьбе с инфляцией, которой якобы нет.
В сенате, где мандаты распределены поровну между двумя партиями, законопроект о 430 миллиардах долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой прошел исключительно благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справиться с инфляцией.
Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету.
Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.
Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 13:28В мире
TAC: Байден ошибется, если признает Россию страной-спонсором терроризма
 
В миреКамала ХаррисЮжная КаролинаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала