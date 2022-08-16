https://ria.ru/20220816/zakon-1810114593.html

Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

Байден подписал закон о борьбе с инфляцией - РИА Новости, 16.08.2022

Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:32

2022-08-16T23:32

2022-08-16T23:32

в мире

камала харрис

южная каролина

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808489262_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_bbc6e8319848072b6775ad9429030109.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом.Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома. Для подписания закона Байден вернулся в Белый дом из кратковременного отпуска, который он проводил в штате Южная Каролина. Ранее президент оценил как хорошую новость об одобрении законодателями его инициативы.Республиканцы критикуют норму, настаивая, что вместо обещанного повышения налога только для тех, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов, она ляжет бременем и на простых американцев. А после недавнего выступления Байдена, в ходе которого он похвастался нулевой инфляцией в июле, вместо заявленных профильными ведомствами 8,5%, оппоненты президента интересовались, зачем нужен закон о борьбе с инфляцией, которой якобы нет.В сенате, где мандаты распределены поровну между двумя партиями, законопроект о 430 миллиардах долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой прошел исключительно благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справиться с инфляцией.Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету.Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20220816/afganistan-1809878049.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/bayden-1808860738.html

южная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, камала харрис, южная каролина, джо байден