Архив за 25.12.2020

Анна ЩербаковаУпала на плечо Тутберидзе: Щербакова лидирует после короткой программы
25 декабря 2020, 23:50
17170
Фигурное катаниеЕлизавета ТуктамышеваЭтери ТутберидзеТатьяна ТарасоваАнна ЩербаковаДарья Усачева
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в ДонбассеЛНР сможет предоставлять политическое убежище украинцам
25 декабря 2020, 23:49
5064
В миреООНМинскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
БиатлонНорвежские и французские биатлонисты не выступят в "Рождественской гонке"
25 декабря 2020, 23:21
3686
БиатлонБенедикт ДолльВита СемеренкоСпорт в условиях пандемии коронавирусаЭлизабет Хегберг
Медицинский работник в карантинном центре в КоммунаркеВ Москве умерли 77 человек с коронавирусом
25 декабря 2020, 23:04
1246
Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - ОбществоРоссия Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
Участники акции протеста в ЕреванеОппозиция заявила о задержании 34 протестующих в Ереване
25 декабря 2020, 23:02
7333
В миреАрменияАзербайджанМоскваНикол Пашинян
Матч НБА Майами - Нью-ОрлеанДабл-дабл Уильямсона не спас "Нью-Орлеан" от поражения в матче с "Майами"
25 декабря 2020, 23:02
50
БаскетболНБАНью-Орлеан ПеликансМайами ХитБрэндон ИнгрэмЗайон УильямсонДанкан Робинсон
Люди на прогулке в Токио В Японии выявили "британский" штамм коронавируса
25 декабря 2020, 22:51
1407
Распространение коронавирусаВ миреЯпонияОсака (город)ВеликобританияНовый штамм коронавируса в Британии
Главный тренер хоккейного клуба Локомотив Андрей СкабелкаСкабелка: "Локомотив" не хочет играть в "бразильский" хоккей
25 декабря 2020, 22:49
92
ХоккейАндрей СкабелкаКХЛ 2025-2026ХК СочиЛокомотив (Ярославль)
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, ВеликобританияУченые объяснили опасность "британского" штамма коронавируса
25 декабря 2020, 22:49
18571
Распространение коронавирусаВеликобританияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова Коронавирус COVID-19
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-ДонуГлава центра Гамалеи поддержал идею о "ковидных паспортах"
25 декабря 2020, 22:44
13459
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВакциныНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургРоссия Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
ГандболСборная России сыграет на ЧМ под флагом национальной федерации гандбола
25 декабря 2020, 22:40
432
ГандболРУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спортивный арбитражный суд (CAS)
Артем ЗдуновВрио главы Мордовии поздравил сотрудников МЧС и пообещал им поддержку
25 декабря 2020, 22:37
192
СаранскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФАнастасия ЧулковаАртем ЗдуновРоссия
Вид на город со смотровой площадки в БакуВ Азербайджане человек погиб при обрушении кровли здания АЗТВ
25 декабря 2020, 22:31
7161
В миреАзербайджан
Женщина с ребенком гуляют по набережной ЯлтыВ Ялте смягчат графики подачи воды в праздники
25 декабря 2020, 22:17
9641
ОбществоУкраинаООНСевастопольЯлтаВладимир ПутинЯнина ПавленкоРоссия
Мыс Торр-Хед в Северной ИрландииВ Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
25 декабря 2020, 22:13
1196
Распространение коронавирусаВ миреИрландияВеликобритания Коронавирус COVID-19Новый штамм коронавируса в Британии
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в КиевеУкраина ответила на заявления Лукашенко о перевозке оружия
25 декабря 2020, 22:08
178309
В миреУкраинаБелоруссияГродненская областьМИД УкраиныАлександр ЛукашенкоКиев
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской областиВ Крыму три человека погибли в ДТП
25 декабря 2020, 22:05
3109
ПроисшествияРеспублика КрымРоссия
Экипаж спортивной команды КАМАЗ-мастер в составе пилота Антона Шибалова, штурмана Дмитрия Никитина, механика Ивана ТатариноваПилоты "КАМАЗ-мастер" рассказали, чего опасаются перед ралли "Дакар"
25 декабря 2020, 22:03
17621
Дакар (ралли)Андрей Каргинов (спортсмен, КАМАЗ)Антон Шибалов (спортсмен, КАМАЗ)КАМАЗ-мастер
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФМишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
25 декабря 2020, 21:48
3323
ОбществоМихаил МишустинРоссия
Мухаммед Эминов с чемпионским поясом AMC Fight Nights GlobalЭминов победил Балкизова и защитил чемпионский пояс AMC Fight Nights
25 декабря 2020, 21:48
412
ЕдиноборстваСмешанные боевые искусства (ММА)AMC Fight Nights Global
