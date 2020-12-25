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В Москве умерли 77 человек с коронавирусом
В Москве умерли 77 человек с коронавирусом
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T23:04
2020-12-25T23:04
2020-12-25T23:04
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.Сутками ранее сообщалось о 74 умерших.Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 840. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва