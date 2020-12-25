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В Японии выявили "британский" штамм коронавируса
В Японии выявили "британский" штамм коронавируса
Власти Японии подтвердили наличие нового штамма коронавируса у пяти человек, прилетевших на этой неделе в страну из Великобритании, сообщил телеканал NHK со... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T22:51
2020-12-25T22:51
2020-12-25T22:51
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
великобритания
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япония
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ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Власти Японии подтвердили наличие нового штамма коронавируса у пяти человек, прилетевших на этой неделе в страну из Великобритании, сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление министра здравоохранения Норихисы Тамуры.По словам министра, все инфицированные вернулись в Японию 21 декабря. Трое из них прилетели через Международный аэропорт Кансай в Осаке, ещё двое - через токийский аэропорт Ханэда.Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Британские консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса , выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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новый штамм коронавируса в британии, великобритания, осака (город), япония, в мире