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В Японии выявили "британский" штамм коронавируса

В Японии выявили "британский" штамм коронавируса

Власти Японии подтвердили наличие нового штамма коронавируса у пяти человек, прилетевших на этой неделе в страну из Великобритании, сообщил телеканал NHK со... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T22:51

2020-12-25T22:51

2020-12-25T22:51

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

великобритания

осака (город)

япония

в мире

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ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Власти Японии подтвердили наличие нового штамма коронавируса у пяти человек, прилетевших на этой неделе в страну из Великобритании, сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление министра здравоохранения Норихисы Тамуры.По словам министра, все инфицированные вернулись в Японию 21 декабря. Трое из них прилетели через Международный аэропорт Кансай в Осаке, ещё двое - через токийский аэропорт Ханэда.Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Британские консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса , выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

осака (город)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, великобритания, осака (город), япония, в мире