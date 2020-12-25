Оппозиция заявила о задержании 34 протестующих в Ереване
23:02 25.12.2020 (обновлено: 23:03 25.12.2020)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцУчастники акции протеста в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сообщило, что в пятницу в полицейские участки с акций протеста в Ереване попали 34 человека.
Вечером 25 декабря противники Пашиняна блокировали несколько центральных улиц и проспектов столицы. Полиция провела задержания.
В сообщении оппозиционеров говорится о "грубой силе, примененной полицией".
"В соответствии с информацией, переданной СМИ полицией, в участки были доставлены 28 граждан. Однако сопоставив данные, мы выяснили, что их число достигает 34", - отмечается в сообщении.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.