https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1591006303.html

Оппозиция заявила о задержании 34 протестующих в Ереване

Оппозиция заявила о задержании 34 протестующих в Ереване

Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сообщило, что в пятницу в полицейские участки с акций... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T23:02

2020-12-25T23:02

2020-12-25T23:03

никол пашинян

москва

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сообщило, что в пятницу в полицейские участки с акций протеста в Ереване попали 34 человека.Вечером 25 декабря противники Пашиняна блокировали несколько центральных улиц и проспектов столицы. Полиция провела задержания.В сообщении оппозиционеров говорится о "грубой силе, примененной полицией".Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире