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В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 32 725, умерли 570 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:37
2020-12-25T21:37
2020-12-25T21:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
лондон
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ЛОНДОН, 25 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 32 725, умерли 570 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у 39 036 человек, скончались 574 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 221 312 человек, умерли 70 195 заболевших.С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире