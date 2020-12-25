https://ria.ru/20201225/koronavirus-1591002855.html

В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 32 725, умерли 570 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T21:37

2020-12-25T21:37

2020-12-25T21:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 25 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 32 725, умерли 570 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у 39 036 человек, скончались 574 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 221 312 человек, умерли 70 195 заболевших.С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире