https://ria.ru/20201225/grafik-1591004613.html

В Ялте смягчат графики подачи воды в праздники

В Ялте смягчат графики подачи воды в праздники

Графики подачи воды смягчат в Ялте на новогодние праздники, несмотря на проблему водного дефицита, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T22:17

2020-12-25T22:17

2020-12-25T22:17

россия

янина павленко

владимир путин

ялта

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Графики подачи воды смягчат в Ялте на новогодние праздники, несмотря на проблему водного дефицита, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ялта с середины января в целях экономии из-за снижения водных запасов в водохранилищах перешла на почасовой график подачи воды. Она подается три часа утром и три часа вечером.По ее словам, синоптики с начала года обещают снег и дождь.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201225/krym-1590866590.html

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ялта

севастополь

украина

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россия, янина павленко, владимир путин, ялта, севастополь, оон, украина, общество