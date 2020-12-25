В Ялте смягчат графики подачи воды в праздники
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком гуляют по набережной Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Графики подачи воды смягчат в Ялте на новогодние праздники, несмотря на проблему водного дефицита, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Ялта с середины января в целях экономии из-за снижения водных запасов в водохранилищах перешла на почасовой график подачи воды. Она подается три часа утром и три часа вечером.
"С 6.00 31 декабря до 22.00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники – та же схема. Непрерывная подача с 6.00 6 января до 22.00 7 января. В остальные дни пока согласно установленному ранее графику… Надеюсь, что осадки не прекратятся, наши водохранилища получат приток воды, что позволит нам в дальнейшем увеличить время ее подачи", - написала Павленко в в Facebook.
По ее словам, синоптики с начала года обещают снег и дождь.
"Отдаю себе отчет, что решить проблему кардинально можно только комплексной работой по ремонту сетей, как точечного, так и глобального. В январе представим план ремонта и замены сетей по муниципальному образованию", - подчеркнула Павленко.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".