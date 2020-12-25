https://ria.ru/20201225/dtp-1591003907.html

В Крыму три человека погибли в ДТП

В Крыму три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T22:05

2020-12-25T22:05

2020-12-25T22:05

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария с участием трех машин произошла в Симферопольском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя другими машинами.

https://ria.ru/20201225/dtp-1590983277.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, происшествия