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В Крыму три человека погибли в ДТП
В Крыму три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T22:05
2020-12-25T22:05
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария с участием трех машин произошла в Симферопольском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя другими машинами.
https://ria.ru/20201225/dtp-1590983277.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, происшествия

В Крыму три человека погибли в ДТП

22:05 25.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария с участием трех машин произошла в Симферопольском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя другими машинами.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 18:41
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в результате ДТП

"В результате ДТП погибли 3 человека - пассажир автомобиля Маzda, водитель и пассажир Skoda. Еще один человек получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

 
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