https://ria.ru/20201225/dtp-1591003907.html
В Крыму три человека погибли в ДТП
В Крыму три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T22:05
2020-12-25T22:05
2020-12-25T22:05
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария с участием трех машин произошла в Симферопольском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя другими машинами.
https://ria.ru/20201225/dtp-1590983277.html
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россия, республика крым, происшествия