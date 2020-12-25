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Глава центра Гамалеи поддержал идею о "ковидных паспортах"
Глава центра Гамалеи поддержал идею о "ковидных паспортах"
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" согласился с предложением ввести паспорта для людей, имеющих иммунитет к... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T22:44
2020-12-25T22:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
вакцины
коронавирусы
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" согласился с предложением ввести паспорта для людей, имеющих иммунитет к коронавирусу."Совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", — подчеркнул он.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности использовать данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 для создания электронных паспортов вакцинации.Эту идею раскритиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что паспорта могут стать поводом для дискриминации некоторых групп россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Глава центра Гамалеи поддержал идею о "ковидных паспортах"

22:44 25.12.2020 (обновлено: 22:46 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" согласился с предложением ввести паспорта для людей, имеющих иммунитет к коронавирусу.
"Совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", — подчеркнул он.
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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности использовать данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 для создания электронных паспортов вакцинации.
Эту идею раскритиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что паспорта могут стать поводом для дискриминации некоторых групп россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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