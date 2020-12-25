https://ria.ru/20201225/pasport-1591005502.html

Глава центра Гамалеи поддержал идею о "ковидных паспортах"

Глава центра Гамалеи поддержал идею о "ковидных паспортах"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" согласился с предложением ввести паспорта для людей, имеющих иммунитет к... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T22:44

2020-12-25T22:44

2020-12-25T22:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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александр гинцбург

нии им. гамалеи

вакцины

коронавирусы

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" согласился с предложением ввести паспорта для людей, имеющих иммунитет к коронавирусу."Совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", — подчеркнул он.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности использовать данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 для создания электронных паспортов вакцинации.Эту идею раскритиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что паспорта могут стать поводом для дискриминации некоторых групп россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/reinfektsiya-1590966903.html

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