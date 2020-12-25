https://ria.ru/20201225/shtamm-1591005690.html

Ученые объяснили опасность "британского" штамма коронавируса

Ученые объяснили опасность "британского" штамма коронавируса

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что обнаруженный в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-25T22:49

2020-12-25T22:49

2020-12-26T00:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что обнаруженный в Британии новый штамм коронавируса может стать более опасным, чем ранее известные. Об этом сообщил портал MedicalXpress.Отмечается, что новый штамм на 56 процентов заразнее оригинального. Ученые полагают, что это приведет к росту числа пациентов в больницах.При этом они подчеркивают, что даже сохранение введенных в Великобритании в период пандемии ограничений, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. Любое же послабление приведет к резкому росту числа заболевших.Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. По данным местных медиков, он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведет к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Этот тип вируса уже обнаружили в восьми странах.Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала что "британского" типа коронавируса в России не зафиксировали. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм. Попова заверила, что российские вакцины будут эффективны в том числе и против нового штамма COVID-19.С 22 декабря Россия на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией.За время пандемии в мире зафиксировали около 78 миллионов случаев COVID-19. Жертвами болезни стало более 1,7 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/pasport-1591005502.html

https://ria.ru/20201225/reinfektsiya-1590966903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания