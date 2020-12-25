Ученые объяснили опасность "британского" штамма коронавируса
22:49 25.12.2020 (обновлено: 00:01 26.12.2020)
© AP Photo / Alberto PezzaliМужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что обнаруженный в Британии новый штамм коронавируса может стать более опасным, чем ранее известные. Об этом сообщил портал MedicalXpress.
Отмечается, что новый штамм на 56 процентов заразнее оригинального. Ученые полагают, что это приведет к росту числа пациентов в больницах.
При этом они подчеркивают, что даже сохранение введенных в Великобритании в период пандемии ограничений, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. Любое же послабление приведет к резкому росту числа заболевших.
Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. По данным местных медиков, он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведет к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Этот тип вируса уже обнаружили в восьми странах.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала что "британского" типа коронавируса в России не зафиксировали. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм. Попова заверила, что российские вакцины будут эффективны в том числе и против нового штамма COVID-19.
С 22 декабря Россия на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией.
За время пандемии в мире зафиксировали около 78 миллионов случаев COVID-19. Жертвами болезни стало более 1,7 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.