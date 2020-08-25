Рейтинг@Mail.ru
Архив за 25.08.2020

Госсекретарь США Майк ПомпеоДемократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
25 августа 2020, 23:48
В миреСШАМайк Помпео
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в МосквВ Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
25 августа 2020, 23:41
Распространение коронавирусаОбществоМоскваРоссия Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
Теннисистка Наоми Осака (Япония)Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира WTA в Нью-Йорке
25 августа 2020, 23:38
ТеннисЖенская теннисная ассоциация (WTA)Наоми ОсакаWTA Нью-Йорк
Съемки фильма Вратарь ГалактикиРежиссер "Вратаря галактики" объяснил отказ вырезать Ефремова из фильма
25 августа 2020, 23:35
Джахонгир ФайзиевМихаил ЕфремовКультураДТП с участием Михаила ЕфремоваКультура
Заседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНСовбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
25 августа 2020, 23:24
В миреСШАИранООНСовет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Прохожие и уличный музыкант на одной из улиц МадридаУченый заявил о начале второй волны коронавируса в Испании
25 августа 2020, 23:19
Распространение коронавирусаВ миреИспания Коронавирус COVID-19
Светлана ТихановскаяТихановская призвала отпустить членов КС оппозиции в Белоруссии
25 августа 2020, 23:16
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
Футболисты киевского ДинамоКиевское "Динамо" победило "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины
25 августа 2020, 23:13
ФутболСуперкубок УкраиныДинамо (Киев)Шахтер
Автомобиль Следственного комитета РФПропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой
25 августа 2020, 23:09
ПроисшествияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)Саки (Крым)Россия
Лионель МессиУткин рассказал, какой клуб может стать следующим в карьере Месси
25 августа 2020, 23:07
ФутболЛионель МессиВасилий УткинБарселонаИнтер
Футбол"Црвена Звезда" и ПАОК вышли в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
25 августа 2020, 23:01
ФутболЛига чемпионов 2025-2026ПАОКЦрвена Звезда
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС УкраиныЗеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным
25 августа 2020, 22:57
В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на постуЗеленский заявил о наличии альтернативы Минским соглашениям
25 августа 2020, 22:54
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашения
ГлубиныРыбаки выловили жуткое глубоководное существо
25 августа 2020, 22:51
В миреНаукаКанада
Военнослужащие вооруженных сил ШвецииШведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений
25 августа 2020, 22:49
В миреШвецияПетер ХультквистРоссия
Участники акции протеста в МинскеВ Минске завершился митинг оппозиции
25 августа 2020, 22:47
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияМинск
Участники группы Jungle Junkiez выступают на фестивале Rap Koktebel в КрымуАрт-директор Rap Koktebel заявил, что русский рэп не уступает западному
25 августа 2020, 22:44
КультураКоктебельДмитрий КиселевRap Koktebel
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую областиЗеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"
25 августа 2020, 22:41
В миреУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийРоссия
Заседание Священного Синода Русской Православной ЦерквиВ РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви
25 августа 2020, 22:36
РелигияБелоруссияРусская православная церковьАлександр ЩипковМитрополит Минский и Заславский ПавелМитрополит Минский и Заславский ВениаминРелигия
Футболист Барселоны Лионель МессиГлава женералитета Каталонии о Месси: мы тебя никогда не забудем
25 августа 2020, 22:34
ФутболЛионель МессиКим ТорраЧемпионат Испании по футболуБарселона
