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https://ria.ru/20200825/donbass-1576309646.html
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным, потому что без этого диалога не будет мирного... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:57
2020-08-26T02:48
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что не боится разговаривать с главой РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, потому что без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Украинский президент напомнил, что разговаривал с российским лидером перед вступлением в силу перемирия. Стороны обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Как отметил Зеленский, пока есть результат этого диалога, они заметны, но этого недостаточно.Последний разговор между главами Украины и РФ состоялся 26 июля 2020 года.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
У себя в стране порядок навести не может. Все Путина зовёт. Есть лидеры ДНР и ЛНР. Хочешь мира, договариваешься и едешь. Сначала в Донецк, потом в Луганск. А пока к дворовой собаке больше уважения, чем к нему.
59
Ответ не верный. Для диалога нужен результат. Договорённости выполняйте и всего делов
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донбасс
украина
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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным

22:57 25.08.2020 (обновлено: 02:48 26.08.2020)
9052
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным, потому что без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе.
Украинский президент напомнил, что разговаривал с российским лидером перед вступлением в силу перемирия. Стороны обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Как отметил Зеленский, пока есть результат этого диалога, они заметны, но этого недостаточно.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога — не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо – не будет и мирного результата. Я в этом убежден", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Последний разговор между главами Украины и РФ состоялся 26 июля 2020 года.
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Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
713712014
Обсудить 23
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У себя в стране порядок навести не может. Все Путина зовёт. Есть лидеры ДНР и ЛНР. Хочешь мира, договариваешься и едешь. Сначала в Донецк, потом в Луганск. А пока к дворовой собаке больше уважения, чем к нему.
25 августа, 23:02
Александр Невский
5411102
Ответ не верный. Для диалога нужен результат. Договорённости выполняйте и всего делов
25 августа, 23:01
Ярослав Погодин
3410102
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