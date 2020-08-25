https://ria.ru/20200825/donbass-1576309646.html
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным, потому что без этого диалога не будет мирного... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:57
2020-08-25T22:57
2020-08-26T02:48
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
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в мире
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<strong>КИЕВ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что не боится разговаривать с главой РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, потому что без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Украинский президент напомнил, что разговаривал с российским лидером перед вступлением в силу перемирия. Стороны обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Как отметил Зеленский, пока есть результат этого диалога, они заметны, но этого недостаточно.Последний разговор между главами Украины и РФ состоялся 26 июля 2020 года.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
Александр Невский
У себя в стране порядок навести не может. Все Путина зовёт. Есть лидеры ДНР и ЛНР. Хочешь мира, договариваешься и едешь. Сначала в Донецк, потом в Луганск. А пока к дворовой собаке больше уважения, чем к нему.
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Ярослав Погодин
Ответ не верный. Для диалога нужен результат. Договорённости выполняйте и всего делов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире