https://ria.ru/20200825/donbass-1576309646.html

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным, потому что без этого диалога не будет мирного... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:57

2020-08-25T22:57

2020-08-26T02:48

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

владимир путин

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что не боится разговаривать с главой РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, потому что без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Украинский президент напомнил, что разговаривал с российским лидером перед вступлением в силу перемирия. Стороны обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Как отметил Зеленский, пока есть результат этого диалога, они заметны, но этого недостаточно.Последний разговор между главами Украины и РФ состоялся 26 июля 2020 года.

https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

Александр Невский У себя в стране порядок навести не может. Все Путина зовёт. Есть лидеры ДНР и ЛНР. Хочешь мира, договариваешься и едешь. Сначала в Донецк, потом в Луганск. А пока к дворовой собаке больше уважения, чем к нему. 59

Ярослав Погодин Ответ не верный. Для диалога нужен результат. Договорённости выполняйте и всего делов 38

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире