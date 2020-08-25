Зеленский призвал белорусов не повторять украинский сценарий
22:29 25.08.2020 (обновлено: 23:22 25.08.2020)
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хотелось бы, чтобы события в Белоруссии развивались, как на Украине в 2014 году.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Euronews.
Он выразил мнение, что белорусским властям и обществу еще не поздно начать диалог, чтобы разрешить ситуацию "тем или иным способом".
"Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", - добавил Зеленский.
В 2014 году в Киеве прошли массовые протесты оппозиции, самыми кровопролитными стали 18-20 февраля, когда, по данным Украинских властей, погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием. Кроме этого, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.
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