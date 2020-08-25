https://ria.ru/20200825/protesty-1576309085.html

Зеленский призвал белорусов не повторять украинский сценарий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хотелось бы, чтобы события в Белоруссии развивались, как на Украине в 2014 году. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:29

2020-08-25T22:29

2020-08-25T23:22

протесты в белоруссии

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что ему не хотелось бы, чтобы события в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> развивались, как на Украине в 2014 году.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались."Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария", - заявил Зеленский в <a href="https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью </a>телеканалу Euronews.Он выразил мнение, что белорусским властям и обществу еще не поздно начать диалог, чтобы разрешить ситуацию "тем или иным способом"."Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", - добавил Зеленский.В 2014 году в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> прошли массовые протесты оппозиции, самыми кровопролитными стали 18-20 февраля, когда, по данным Украинских властей, погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием. Кроме этого, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200813/1575698597.html

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире